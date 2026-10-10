Alcaraz y Jódar cumplen en una jornada de hecatombe para los sudamericanos en Shanghái

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Shanghái (China), 10 oct (EFE).- Los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar cumplieron en sus respectivos debuts en el Másters 1000 de Shanghái, al igual que su compatriota Pablo Carreño, en una jornada en la que la presencia sudamericana sufrió sobremanera, con hasta ocho contendientes en liza y todos ellos eliminados.

Los tres españoles figuraron entre los responsables de la escabechina: Alcaraz ganó con facilidad ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-3) estrenando un comentado bigote; Jódar tuvo que remontar contra otro representante de ese país como Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3), y Carreño también le dio la vuelta a la tortilla contra el chileno Alejandro Tabilo (4-6, 7-6 (2), 6-4).

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El argentino Camilo Ugo Carabelli puso en graves aprietos al cuarto cabeza de serie del torneo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, pero no aguantó el tirón y acabó perdiendo por 4-6, 7-6 (1) y 7-5.

También estuvo reñido el duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el checo Dalibor Svrcina (6-3, 3-6, 7-5), con la salvedad de que el primero ocupa el puesto 31 de la clasificación y cayó derrotado a manos del número 126.

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Más inapelables fueron los varapalos que se llevaron el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por parte del estadounidense Tommy Paul (6-2, 6-2), y el peruano Ignacio Buse a manos del belga Zizou Bergs, con un primer set en blanco (6-0, 6-3). Este último, por cierto, será el próximo rival de Alcaraz.

En el último duelo de la jornada, otro argentino, Sebastián Báez, cayó por 6-4 y 7-6 (5) ante el vigente campeón del torneo, el monegasco Valentin Vacherot.

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El sábado también dejó resultados favorables a algunos de los favoritos como el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-4, 6-3 ante el alemán Jan-Lennard Struff) y el francés Arthur Fils (6-3, 6-4 contra el ruso Pavel Kotov).

Y, aunque ahora mismo ocupe el puesto 43 del 'ranking', el griego Stefanos Tsitsipas demostró por qué llegó a estar entre los tres mejores del mundo al despachar al italiano Luciano Darderi (6-3, 6-4) para anotarse la victoria número 400 de su carrera. EFE

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(foto)