4-1. La pegada del Celta Fortuna marca la diferencia en el duelo de filiales

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Vigo, 10 oct (EFE).- Con una pegada brutal en el primer tiempo, el Celta Fortuna firmó una victoria incontestable ante la Real Sociedad (4-1) en el duelo de filiales de LaLiga Hypermotion, para romper su racha de cuatro jornadas sin vencer y trasladar sus dudas al filial donostiarra, que encadenó en Balaídos su cuarta derrota consecutiva.

El equipo celeste se adelantó con un espectacular gol de Ángel Arcos de falta directa en el minuto 12. Fue un golpe duro para el Sanse, que rozó el empate poco después pero Coke, con una espectacular mano abajo, sacó el tiro del francés Alex Lebarbier.

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El Celta Fortuna apenas llegaba al área rival, pero sobrepasada la media hora se encontró con un penalti cometido por Iñaki Rupérez sobre Óscar Marcos. Álvaro Marín aumentó la renta del filial celeste, que golpeó nuevamente antes del descanso tras un rápido contraataque por banda izquierda que culminó nuevamente Álvaro Marín.

Pese al resultado, Fredi Álvarez movió ficha en el intermedio para proteger a los dos defensas que habían sido amonestados -Ndiaye y Milla entraron por Alexis Olmedo y Joel López-. Su equipo, mucho más suelto por el resultado, cerró en el minuto 58 su triunfo con el cuarto del keniano Aldrine Kibet, que finalizó una jugada coral del ataque celeste.

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Jon Ansotegi buscó la reacción desde el banquillo con un triple cambio -entraron Garro, Agirre y Soroeta-, pero el Celta Fortuna mantuvo la seriedad defensiva hasta que en el minuto 87, tras un saque de esquina, Jon Balda evitó su tercera portería a cero del curso.

Ficha técnica:

4 Celta Fortuna: Coke Carrillo; Alexis Olmedo (Ndiaye, min.46), Ribes, Joel López (Milla, min.46); Gavián, Capde (Davila, min.78), Mateo Sobral, Ángel Arcos (Oliveras, min.67); Kibet, Óscar Marcos (Hugo Cuenca, min.73) y Álvaro Marín.

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1 Real Sociedad B: Fraga; Ruperez (Garro, min.59), Calderón, Kita, Balda; Astiazaran, Carbonell, Gorosabel, Lebarbier (Agirre, min.60); Dani Díaz (Andrews Adjabeng, min.74) y Osazuwa (Soroeta, min.59).

Goles: 1-0, min.12: Ángel Arcos. 2-0, min.33: Álvaro Marín (p). 3-0, min.36: Álvaro Marín. 4-0, min.58: Kibet. 4-1, min.87: Balda.

Árbitro: Juan Manuel Gordillo (Comité Valenciano). Amonestó a Alexis Olmedo (min.9), Joel López (min.12), Óscar Marcos (min.16) por parte del Celta Fortuna, y a Balda (min.27), Ruperez (min.32) y Carbonell (min.74) por parte de la Real Sociedad B.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos. EFE

Dmg/apa