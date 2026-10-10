0-9. España cierra la fase de clasificación con una goleada

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala cerró la ronda de clasificación para el Europeo de 2027 con una goleada ante la anfitriona Eslovenia (0-9) que le permitió completar el pleno de triunfos en el grupo disputado en Laško y confirmar su superioridad antes de la fase final, que se jugará en Osijek (Croacia) del 14 al 21 de marzo.

El equipo dirigido por Clàudia Pons, que ya tenía asegurada la clasificación, dominó de principio a fin y no dio opciones a una selección eslovena que apenas pudo contener el caudal ofensivo español. En los primeros 56 segundos, España ya había realizado cuatro remates, un anticipo de lo que sería el encuentro.

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Irene Samper abrió el marcador en el minuto 3 con un disparo lejano y Clau López amplió la ventaja tres minutos después con un tiro cruzado tras una buena combinación con Martita. La portera Elena evitó el gol local en la ocasión más clara de Eslovenia, en un mano a mano con Zvokelj, mientras Cecilia y María Sanz se toparon con el poste. A diez segundos del descanso, Eva anotó el 0-3.

Tras la reanudación, España mantuvo el ritmo y amplió su ventaja con un nuevo tanto de Clau López, que aprovechó un robo cerca del área rival. Poco después, Eva firmó su doblete tras una pared con Antía Pérez, antes de que Irene Samper también repitiera para establecer el sexto gol con once minutos todavía por disputar.

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El conjunto español no levantó el pie del acelerador y completó la goleada con los tantos de Mayte, María Sanz y Martita, que redondearon el 0-9 definitivo.

España concluye así una fase de clasificación impecable, con tres victorias en otros tantos encuentros, después de superar también a Francia (5-2) e Italia (2-1), y estará en la fase final del Europeo femenino, en la que buscará prolongar su protagonismo continental con el cuarto título consecutivo.

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- Ficha técnica:

0. Eslovenia: Stante, Ermenc, Lozar, Zvokelj y Adamic -cinco inicial-, Jesenovec, Novak, Tansek, McQuarrie, Ljubic, Dodic, Potocnik, Kosir y Rovan.

9. España: Elena, Mayte, María Sanz, Irene Samper e Irene Córdoba -cinco inicial-, Martita, Laura Córdoba, Cecilia, Laura Sánchez, Clau López, Vane Sotelo, Antía Pérez, Eva y Ari.

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Árbitras: Roosa-Maria Karollina Tuomi (Finlandia) y Andrea Naudi (Malta).

Goles: 0-1. Min 3: Irene Samper. 0-2. Min 6: Clau López. 0-3. Min 20: Eva. 0-4. Min 22: Clau López. 0-5. Min 24: Eva. 0-6. Min 29: Irene Samper. 0-7. Min 34: Mayte. 0-8. Min 36: María Sanz. 0-9. Min 40: Martita.

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Incidencias: partido de la tercera jornada de la Ronda Élite de clasificación para el Europeo 2027 disputado en el Tri Lilije de Lasko. EFE

jmd/ism