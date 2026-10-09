Espana agencias

18-22. El Horneo Alicante gana el derbi de la Comunidad Valenciana

Guardar

Sagunto (Valencia), 9 oct (EFE).- El Horneo Alicante rompió su mala dinámica de resultados con una clara victoria este vierens ante el Fertiberia Puerto de Sagunto (18-22) en el derbi de la Comunidad Valenciana.

El equipo de Roi Sánchez cimentó su triunfo en un gran inicio de partido, en el que aprovechó los errores de su rival para establecer una diferencia en el marcador que resultó imposible de remontar para el conjunto local, en el que solo estuvo al nivel esperado su portero Dani Martínez.

PUBLICIDAD

El conjunto alicantino tuvo un arranque demoledor. Sólido en defensa y certero en ataque, el Horneo rompió el partido en los primeros minutos y obligó al entrenador local, Sergio Mallo, a pedir un tiempo muerto en el minuto 6, con 0-5 en el marcador.

El Fertiberia, bloqueado por la defensa rival, tardó más de nueve minutos en anotar su primer gol (1-6) ante un Horneo Alicante que vio puerta con facilidad gracias a las penetraciones de Parker y Sempere y al trabajo en el pivote de Montoya.

PUBLICIDAD

El equipo alicantino, con ventajas que alcanzaron los seis goles, controló el partido hasta el minuto 20, cuando los lanzamientos de siete metros de Arnau Fernández y las paradas de Dani Martínez permitieron al conjunto local reducir la diferencia a tres tantos.

El Horneo Alicante, con dificultades en ataque, se apoyó en las intervenciones de Guitart para alcanzar el descanso con una renta de cuatro goles (6-10) y poner freno al intento de reacción del Fertiberia.

El inicio de la segunda parte fue un calco del de la primera. Las pérdidas de balón del Fertiberia Puerto de Sagunto permitieron al Horneo Alicante recuperar una ventaja de seis goles.

El conjunto local buscó la remontada con lanzamientos forzados que detuvo un inspirado Guitart, lo que aprovechó el equipo alicantino para aumentar su ventaja con el paso de los minutos.

Dos goles de Reinante llevaron al Horneo hasta su máxima diferencia (9-17) en el minuto 42. El Fertiberia reaccionó de inmediato con dos tantos ante la portería vacía del conjunto visitante.

Dani Martínez, con paradas de mérito, mantuvo a su equipo en el partido durante varios minutos, aunque el ataque, a excepción de Capitán, no acompañó y el Horneo pudo conservar una renta que no bajó de los cuatro goles.

El conjunto alicantino, pese a sus errores ofensivos motivados por la relajación, manejó el tiempo y el marcador para asegurar un triunfo que le permite tomar distancia respecto a los puestos de descenso y romper su mala racha de resultados.

- Ficha técnica

18 - Fertiberia Puerto de Sagunto (6+12): Daniel Martínez; Martín de Bolaños (2), Navarro (1), Pelko (2, 1 p), Seradilla (1), Capitán (7) y Romanillos —equipo inicial—, Olivares (1), Arnau Fernández (4, 3 p), Llorens, De Novais, Zungri, Gonzalo Pérez, Soler, Cantón y Villarreal (ps).

22. Horneo Alicante (10+12): Guitart; Adrián Sánchez (2, 1 p), Parker (3), Dimitrievski (1), Sempere (2), Augusto Moreno y Reinante (6, 2 p) —equipo inicial—, Montoya (3), Borragán (2, 1 p), Oliver, Escobedo (1), Oliveira (1), Lautaro Robledo (1), Aarón Gutiérrez y Roberto Domenech (ps).

Marcador cada cinco minutos: 0-3, 1-6, 2-7, 3-8, 5-9, 6-10 (descanso), 7-12, 9-15, 12-18, 13-19, 15-21 y 18-22.

Árbitros. Ausás Busquets y Florenza Virgili (Comité catalán). Excluyeron dos minutos a Gabriel Navarro, Soler y Pelko por el Fertiberia Puerto de Sagunto, y a Dimitrievski (2), Borragán y Oliver por el Horneo Alicante. Mostraron tarjeta roja a Llorens (m. 59), del Fertiberia Puerto de Sagunto.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Polideportivo Port de Sagunt ante unos 700 espectadores. En los prolegómenos del partido se reprodujo por megafonía el himno de la Comunitat Valenciana con motivo del 9 d’Octubre. El conjunto local lució su segunda equipación, azul, amarilla y roja, en homenaje a la bandera de la Comunitat Valenciana. EFE

pvb/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

Reservó de urgencia un alojamiento en Booking para sus padres, pero tras detectar varias irregularidades descubrió el fraude y ahora teme que usen sus datos bancarios

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

El monarca acude al Parlamento luciendo la tradicional chilaba amarilla con un aspecto que hace encender las alarmas sobre su estado de salud

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29N

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo evalúa las iniciativas que aún puede aprobar antes de los comicios del 29 de noviembre

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29N

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

Tras pasar por la hostelería y la automoción, comenzó desde cero en las reformas y busca consolidarse en un oficio con salida laboral

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

El rey marroquí reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29N

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29N

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

Hace un ‘simpa’, huye durante 100 kilómetros y acaba en un rescate inesperado entre las zarzas

Antes de activar la navegación en el móvil, revisa estos cinco ajustes para evitar rutas más lentas, peajes y avisos innecesarios

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid