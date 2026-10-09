18-22. El Horneo Alicante gana el derbi de la Comunidad Valenciana

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Sagunto (Valencia), 9 oct (EFE).- El Horneo Alicante rompió su mala dinámica de resultados con una clara victoria este vierens ante el Fertiberia Puerto de Sagunto (18-22) en el derbi de la Comunidad Valenciana.

El equipo de Roi Sánchez cimentó su triunfo en un gran inicio de partido, en el que aprovechó los errores de su rival para establecer una diferencia en el marcador que resultó imposible de remontar para el conjunto local, en el que solo estuvo al nivel esperado su portero Dani Martínez.

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El conjunto alicantino tuvo un arranque demoledor. Sólido en defensa y certero en ataque, el Horneo rompió el partido en los primeros minutos y obligó al entrenador local, Sergio Mallo, a pedir un tiempo muerto en el minuto 6, con 0-5 en el marcador.

El Fertiberia, bloqueado por la defensa rival, tardó más de nueve minutos en anotar su primer gol (1-6) ante un Horneo Alicante que vio puerta con facilidad gracias a las penetraciones de Parker y Sempere y al trabajo en el pivote de Montoya.

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El equipo alicantino, con ventajas que alcanzaron los seis goles, controló el partido hasta el minuto 20, cuando los lanzamientos de siete metros de Arnau Fernández y las paradas de Dani Martínez permitieron al conjunto local reducir la diferencia a tres tantos.

El Horneo Alicante, con dificultades en ataque, se apoyó en las intervenciones de Guitart para alcanzar el descanso con una renta de cuatro goles (6-10) y poner freno al intento de reacción del Fertiberia.

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El inicio de la segunda parte fue un calco del de la primera. Las pérdidas de balón del Fertiberia Puerto de Sagunto permitieron al Horneo Alicante recuperar una ventaja de seis goles.

El conjunto local buscó la remontada con lanzamientos forzados que detuvo un inspirado Guitart, lo que aprovechó el equipo alicantino para aumentar su ventaja con el paso de los minutos.

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Dos goles de Reinante llevaron al Horneo hasta su máxima diferencia (9-17) en el minuto 42. El Fertiberia reaccionó de inmediato con dos tantos ante la portería vacía del conjunto visitante.

Dani Martínez, con paradas de mérito, mantuvo a su equipo en el partido durante varios minutos, aunque el ataque, a excepción de Capitán, no acompañó y el Horneo pudo conservar una renta que no bajó de los cuatro goles.

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El conjunto alicantino, pese a sus errores ofensivos motivados por la relajación, manejó el tiempo y el marcador para asegurar un triunfo que le permite tomar distancia respecto a los puestos de descenso y romper su mala racha de resultados.

- Ficha técnica

18 - Fertiberia Puerto de Sagunto (6+12): Daniel Martínez; Martín de Bolaños (2), Navarro (1), Pelko (2, 1 p), Seradilla (1), Capitán (7) y Romanillos —equipo inicial—, Olivares (1), Arnau Fernández (4, 3 p), Llorens, De Novais, Zungri, Gonzalo Pérez, Soler, Cantón y Villarreal (ps).

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22. Horneo Alicante (10+12): Guitart; Adrián Sánchez (2, 1 p), Parker (3), Dimitrievski (1), Sempere (2), Augusto Moreno y Reinante (6, 2 p) —equipo inicial—, Montoya (3), Borragán (2, 1 p), Oliver, Escobedo (1), Oliveira (1), Lautaro Robledo (1), Aarón Gutiérrez y Roberto Domenech (ps).

Marcador cada cinco minutos: 0-3, 1-6, 2-7, 3-8, 5-9, 6-10 (descanso), 7-12, 9-15, 12-18, 13-19, 15-21 y 18-22.

Árbitros. Ausás Busquets y Florenza Virgili (Comité catalán). Excluyeron dos minutos a Gabriel Navarro, Soler y Pelko por el Fertiberia Puerto de Sagunto, y a Dimitrievski (2), Borragán y Oliver por el Horneo Alicante. Mostraron tarjeta roja a Llorens (m. 59), del Fertiberia Puerto de Sagunto.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Polideportivo Port de Sagunt ante unos 700 espectadores. En los prolegómenos del partido se reprodujo por megafonía el himno de la Comunitat Valenciana con motivo del 9 d’Octubre. El conjunto local lució su segunda equipación, azul, amarilla y roja, en homenaje a la bandera de la Comunitat Valenciana. EFE

pvb/ism