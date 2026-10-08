08/10/2026 Tres detenidos por presunto robo de decenas de catalizadores de vehículos en cuatro provincias. El grupo criminal, asentado en la Comunidad de Madrid, se había especializado en el robo de estas piezas a los coches que se encontraban aparcados en la calle. POLITICA GUARDIA CIVIL

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres, de nacionalidad rumana, por pertenecer a una organización criminal dedicada, presuntamente, al hurto de decenas catalizadores de vehículos en la vía pública en varias provincias españolas, según informa la Benemérita.

El grupo criminal, asentado en la Comunidad de Madrid, se había especializado en el robo de estas piezas a los coches que se encontraban aparcados en la vía pública y, gracias a la operación, se han esclarecido 40 delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Zaragoza, Palencia, Valladolid y Granada, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

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Durante la noche, los presuntos ladrones se desplazaban desde sus localidades de residencia hasta la población escogida y allí sustraían los catalizadores de los vehículos que se encontraban en la calle. Fruto de la operación, se ha detenido a tres personas e investigado a otras dos por robo reincidente.

Los arrestados, con edades comprendidas entre los 36 y los 44 años, están acusados de presuntos delitos de hurto continuado y pertenencia a grupo criminal y los otros dos investigados son españoles, de 35 y 31 años.

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Las detenciones se practicaron el pasado 22 de septiembre en la localidad madrileña de Mejorada del Campo.

LA INVESTIGACIÓN

La operación se inició en julio, cuando unidades de investigación de la Guardia Civil de Zaragoza, Palencia y Granada comenzaron a indagar varios robos de catalizadores.

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La información obtenida por los agentes de las tres provincias permitió determinar que todos los hechos habrían sido cometidos por las mismas personas, residentes en Madrid.

Según la investigación, los sospechosos se desplazaban desde sus localidades de residencia hasta distintas poblaciones, donde de madrugada sustraían los catalizadores de los vehículos aparcados en la calle, para después regresar a su provincia y vender el material a personas de su entorno.

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40 DELITOS ESCLARECIDOS

Con estas detenciones se han esclarecido 17 hurtos cometidos en Cuarte de Huerva (Zaragoza) entre el 12 y el 17 de julio; cinco en Venta de Baños (Palencia); cinco en Laguna de Duero y cuatro en Arroyo de la Encomienda, ambas en Valladolid, y nueve en la provincia de Granada.

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La operación ha sido realizada por agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas (Zaragoza) y de las áreas de Investigación de los puestos principales de Venta de Baños (Palencia) y Guadix (Granada).