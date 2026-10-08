Toni Valero registra su candidatura en primarias de IU para aspirar a presidir el Gobierno

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Málaga, 8 oct (EFE).- El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha registrado su candidatura en las elecciones primarias de esta formación política para designar su candidato a la Presidencia del Gobierno en los comicios generales.

Precisamente, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha apoyado este jueves a Valero como cabeza de lista del nuevo Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien ha insistido en la valía de todos los candidatos.

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Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha asegurado que está dispuesta a liderar Frente Amplio si esta candidatura "suma a mucha más gente" y, en concreto, ha citado a Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més.

Ella lo ha afirmado después de que Más Madrid la propusiera como cabeza de lista del Frente Amplio y número uno por Barcelona, sin que se hubiera cerrado un acuerdo global con el resto de partidos de la coalición, que son IU, Movimiento Sumar y los comunes.

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Fuentes de IU han informado a EFE de que Toni Valero ha formalizado su precandidatura para las primarias de Izquierda Unida, que por ahora es la única presentada y que se desconoce si optará alguna más en el plazo que expira este viernes.

IU tiene estatutariamente que elegir su candidato, aunque luego no sea el número uno del espacio político que concurra a los comicios y funciona como su referente principal en todo el Estado.

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Las votaciones telemáticas en IU serán del 10 al 12 de octubre y las presenciales el día 13, mientras que los resultados se conocerán el 14, según lo acordado este miércoles por la Coordinadora Federal Extraordinaria de IU. EFE