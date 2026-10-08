Simón y Laporte trabajan en Lezama en una sesión sin los lesionados Nico y Sancet

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Bilbao, 8 oct (EFE).- Los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte han trabajado este jueves en Lezama tras regresar de sus compromisos con la selección española en una sesión, la penúltima antes de la visita del sábado a Vallecas, en la que no han participado los lesionados Nico Williams y Oihan Sancet.

Del centrocampista se ha conocido este jueves que sufre una lesión muscular "de carácter moderado" en el sóleo de la pierna izquierda, que le impedirá jugar frente al Rayo Vallecano.

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Nico Williams también se perderá el regreso a la competición liguera, en su caso por la lesión muscular, igualmente de carácter moderado, que sufrió la pasada semana durante el España-Croacia.

En los quince minutos abiertos a los medios de comunicación se ha visto trabajar con el grupo a Simón y a Peio Canales, que el martes disputó en Ibiza el partido de la selección sub-21, así como a Yuri Berchiche, ausente en la sesión del miércoles.

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Laporte, por su parte, se ha ejercitado al margen, realizando carrera continua junto a uno de los recuperadores después de haber disputado tres de los cuatro partidos de España en esta ventana FIFA, todos ellos como titular.

En el grupo principal, en el que han vuelto a faltar Álvaro Djaló y Alex Padilla, quien el martes debutó con México en Los Ángeles, han trabajado a las órdenes de Edin Terzic los extremos del filial Christian Imga y Adrián Pérez y los porteros Mikel Santos y Simón García.

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El Athletic completará mañana, viernes, la última sesión antes del partido del sábado en Vallecas, a partir de las 13:30 horas, después de la rueda de prensa previa al encuentro que ofrecerá Terzic en Lezama. EFE

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