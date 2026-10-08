Salvamento sale al rescate de otra neumática con unas 80 personas a 120 km de Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- La Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo se dirige a esta hora a rescatar, a 120 kilómetros al noreste de Lanzarote, a una nueva neumática en la que viajan unas 80 personas, según han alertado familiares de los ocupantes y miembros de ONG.

El aviso de que esta embarcación, que partió de Guelmin, en el suroeste de Marruecos, se encontraba en apuros en la Ruta Canaria, fue recibido este miércoles por la tarde, según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.

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Los centros coordinadores de la sociedad estatal en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria iniciaron un dispositivo de seguimiento, por el que alertaron a mercantes que navegaban por la zona de la posible presencia de una neumática.

Uno de esos mercantes dio con la embarcación precaria a las 08:30 horas de este jueves cuando iba a la deriva a 120 kilómetros al noreste de Lanzarote.

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A su encuentro ha partido la Salvamar Al Nair, que prevé rescatar a sus ocupantes sobre las 13:30 horas y desembarcarlos posteriormente en el puerto de la capital de Lanzarote, adonde han llegado en las últimas horas 125 personas de otra neumática, la más sobrecargada de las auxiliadas hasta ahora en la Ruta Canaria. EFE