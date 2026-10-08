Espana agencias

Salvamento sale al rescate de otra neumática con unas 80 personas a 120 km de Lanzarote

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- La Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo se dirige a esta hora a rescatar, a 120 kilómetros al noreste de Lanzarote, a una nueva neumática en la que viajan unas 80 personas, según han alertado familiares de los ocupantes y miembros de ONG.

El aviso de que esta embarcación, que partió de Guelmin, en el suroeste de Marruecos, se encontraba en apuros en la Ruta Canaria, fue recibido este miércoles por la tarde, según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.

PUBLICIDAD

Los centros coordinadores de la sociedad estatal en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria iniciaron un dispositivo de seguimiento, por el que alertaron a mercantes que navegaban por la zona de la posible presencia de una neumática.

Uno de esos mercantes dio con la embarcación precaria a las 08:30 horas de este jueves cuando iba a la deriva a 120 kilómetros al noreste de Lanzarote.

PUBLICIDAD

A su encuentro ha partido la Salvamar Al Nair, que prevé rescatar a sus ocupantes sobre las 13:30 horas y desembarcarlos posteriormente en el puerto de la capital de Lanzarote, adonde han llegado en las últimas horas 125 personas de otra neumática, la más sobrecargada de las auxiliadas hasta ahora en la Ruta Canaria. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Los jueces, sin embargo, no la eximen del pago completo porque siguió habitando el piso

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

Este sencillo pastel de masa filo destaca por un exterior ligero y crujiente que contrasta con el relleno de calabaza y queso, una mezcla jugosa y reconfortante

Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Beatriz Biedma, que ha declarado durante más de una hora ante el juez Pedraz como perjudicada, relata los seguimientos a los que fue sometida y cómo llegaron a preguntar por sus movimientos y los de sus hijas

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

El tribunal considera excesiva la sanción por una ausencia de media jornada. La carta de despido incluye una agresión a una compañera, pero el tribunal niega que sea acoso sexual

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

En directo | El PP veta un minuto de silencio por Maricarmen en el Senado después de hacerlo en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el ‘caso Leire Díez’ pero considera “prematura” su imputación hasta escuchar a Santos Cerdán

El radar que ya no solo mide la velocidad: detecta adelantamientos ilegales y graba toda la maniobra

ECONOMÍA

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Así subirán las pensiones en enero de 2027

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo