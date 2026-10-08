Espana agencias

Raúl Fernández muestra sus dudas sobre el nuevo formato en algunos aspectos

Guardar

Redacción deportes, 8 oc (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha mostrado sus dudas en algunos aspectos del nuevo formato de MotoGP para 2027 antes del comienzo del Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika.

"Creo que, sinceramente, el viernes es más o menos lo mismo que tenemos ahora, al final lo único que va a haber es un parón, pero si te coges la 'práctica' que tenemos ahora, son 45 minutos y los últimos 15 dos neumáticos e intentar estar en Q2", explica Fernández a los medios presentes en Mandalika, que señala que "para mí, no creo que cambie, lo que no entiendo mucho es hacer todos una Q1 y Q2 y luego una 'sprint'".

PUBLICIDAD

"Al final", explica, "eso es duro para nosotros, por mucho que estés preparado física o mentalmente, la energía y lo que consume estar encima de la moto con tanta intensidad no ayuda y espero que salga bien, porque con el nivel de carreras, con todas las carreras que tenemos, todos los fines de semana doblamos con esprints, es duro, y al final creo que no va a ser fácil".

Y destacó el trabajo que tendrán que hacer "nutricionista y entrenador", pues desde, su punto de vista, "con el formato así vamos a terminar todos reventados".

PUBLICIDAD

Insistió en que no le parece "un mal formato para MotoGP", pero reseñó que para ellos "es muy duro" pues al final "tanto estrés durante el fin de semana es muy duro y no creo que haya ningún piloto que con 40 años, como hizo Valentino -Rossi-, siga corriendo. No vamos a llegar".

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera esprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La impresionante casa de Simeone y Carla Pereyra en una de las mejores zonas de Madrid: 1.900 m², salón en tonos neutros y grandes ventanales

El matrimonio compró y transformó un hogar en las afueras de Madrid que han convertido en el mejor hogar para sus dos hijas con una mezcla de lujo y comodidad

La impresionante casa de Simeone y Carla Pereyra en una de las mejores zonas de Madrid: 1.900 m², salón en tonos neutros y grandes ventanales

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Su fallecimiento aviva las protestas que están escribiendo páginas de la historia de este país, en un momento de alta tensión previo a una huelga general y elecciones

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas

Para trabajar los músculos de las piernas no hace falta disponer de un gimnasio ni de un material complejo

Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

El asesor revela el trámite que el banco no comunica tras el último pago y que puede costar caro si se posterga hasta el momento de vender la vivienda

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo

El último informe Planeta Vivo de WWF señala una caída en la tendencia poblacional de los vertebrados a nivel mundial de un 73 %, aunque demuestra que el cambio es posible

La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

Lituania moviliza al Ejército en la frontera con Kaliningrado ante las “señales” de una posible movilización rusa

Juanjo Jiménez, mecánico: “Las cadenas de distribución ya no son para toda la vida. Antiguamente eran tres veces más anchas”

La empresa pública de vivienda del Gobierno andaluz, que ha construido 237 pisos públicos desde 2019, se gasta 18.125 euros en patrocinar un concurso de caballos

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo