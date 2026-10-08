Raúl Fernández muestra sus dudas sobre el nuevo formato en algunos aspectos

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Redacción deportes, 8 oc (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha mostrado sus dudas en algunos aspectos del nuevo formato de MotoGP para 2027 antes del comienzo del Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika.

"Creo que, sinceramente, el viernes es más o menos lo mismo que tenemos ahora, al final lo único que va a haber es un parón, pero si te coges la 'práctica' que tenemos ahora, son 45 minutos y los últimos 15 dos neumáticos e intentar estar en Q2", explica Fernández a los medios presentes en Mandalika, que señala que "para mí, no creo que cambie, lo que no entiendo mucho es hacer todos una Q1 y Q2 y luego una 'sprint'".

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"Al final", explica, "eso es duro para nosotros, por mucho que estés preparado física o mentalmente, la energía y lo que consume estar encima de la moto con tanta intensidad no ayuda y espero que salga bien, porque con el nivel de carreras, con todas las carreras que tenemos, todos los fines de semana doblamos con esprints, es duro, y al final creo que no va a ser fácil".

Y destacó el trabajo que tendrán que hacer "nutricionista y entrenador", pues desde, su punto de vista, "con el formato así vamos a terminar todos reventados".

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Insistió en que no le parece "un mal formato para MotoGP", pero reseñó que para ellos "es muy duro" pues al final "tanto estrés durante el fin de semana es muy duro y no creo que haya ningún piloto que con 40 años, como hizo Valentino -Rossi-, siga corriendo. No vamos a llegar".

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera esprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).EFE

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