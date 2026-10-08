Munar se deja remontar ante Brooksby, que se verá las caras contra Davidovich Fokina

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Shanghái (China), 8 oct (EFE).- El español Jaume Munar cayó hoy a las primeras de cambio en el Másters 1.000 de Shanghái ante el estadounidense Jenson Brooksby (7-5, 6-4), que se enfrentará en los 1/32 de final a otro tenista del país ibérico, Alejandro Davidovich Fokina.

El mallorquín fue claramente de más a menos: tanto fue así que, en tan solo media hora, se imponía por 1-5 a su rival. Pero el estadounidense, el actual número 102 del 'ranking' mundial, empezó a encontrarse con su juego y aprovechó los errores de su contrincante para acabar forzando un desempate en el que se llevó el primer set (7-5).

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A Munar (n.49) se le veía cada vez más nervioso e impreciso, discutiendo con el juez de silla e incapaz de contrarrestar el juego de Brooksby, demoledor en sus subidas a la red. La imagen contrastaba con su buen hacer en Tokio, donde tan solo su compatriota Carlos Alcaraz (n.3) pudo con él en semifinales.

El segundo set siguió esa misma tónica, con Brooksby logrando finalmente romper el saque del de Santanyí para cerrar su victoria por 6-4.

El sorteo determinó que el ganador del Davidovich Fokina-Brooksby podría verse las caras con uno de los mejores jugadores de la actualidad, el estadounidense Frances Tiafoe (n.10), siempre y cuando este supere al alemán Yannick Hanfmann. EFE

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