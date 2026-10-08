Espana agencias

Manolo González: "Desde que subí al primer equipo nunca he estado tranquilo aquí"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 8 oct (EFE).- El técnico del Espanyol, Manolo González, afirmó este jueves, al ser preguntado por su seguridad en el cargo tras los últimos resultados, que desde que llegó al equipo (marzo de 2024) "nunca" ha estado tranquilo, en referencia al "ruido de fuera" y no a la confianza del club.

El entrenador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium antes del duelo contra el Málaga, aclaró que la relación con el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', es "buena". "Que una persona de su trayectoria, que te ve trabajar, confíe, es importante. Le doy mucho valor por venir de quien viene", añadió.

PUBLICIDAD

Manolo González apostó por "trabajar al máximo" y dar "todo lo que tiene" para "buscar soluciones" para dar la vuelta a la situación tras las dos últimas derrotas, contra el Rayo Vallecano (2-1) y frente al Elche (1-3). "Debemos intentar que el equipo tenga las sensaciones que tenía antes", comentó.

El responsable del banquillo periquito recordó que la competición está en la séptima jornada (este fin de semana se disputa la octava), pero insistió en que es muy consciente del club en el que está: "Desde el primer día notas esta presión y debes saber convivir con esto. Estoy bien, fuerte y convencido de dar la vuelta a la situación".

PUBLICIDAD

El técnico, que desveló que no está pendiente de las redes sociales, insistió en que asume todas las particularidades de su trabajo. "Soy muy consciente. Sabes que tienes siempre este riesgo. Tienes las críticas encima cuando no ganas y esto es algo que debes tener claro", apuntó.

González, recordando palabras del exentrenador del Barcelona Johan Cruyff, añadió que si pierdes dos partidos "el entorno se empieza a mover y ya sabes que te va a venir la bola de nieve". "Si no sé convivir con las críticas, no podría estar. Es normal que las haya, yo mismo estaría mosqueado", insistió.

El entrenador resumió sus sensaciones de este modo: "Pienso que se debe tener un poco de calma y no quemarlo todo en dos días".

Y, en este sentido, apostilló: "Se trata de hacer las cosas bien y competir al máximo nivel. Si eso lo volvemos a hacer, volveremos a ser un equipo como el día del Madrid o el del Levante".

Preguntado por si piensa que el partido contra el Málaga puede condicionar su futuro, Manolo González respondió negativamente: "Realmente no lo siento así. No sé lo que pasará, quizá en Málaga me atropella un coche. No tengo ni idea de lo que pasará. El club y el vestuario me transmiten tranquilidad y confianza".

González explicó que el vestuario está con "ganas" de afrontar el encuentro y poder sumar un triunfo. "Sabemos que será un partido complicado, queremos competir y coger las buenas sensaciones que teníamos antes", comentó. El técnico no avanzó si hará cambios en el once: "Nunca lo digo".

El preparador sí afirmó que el parón ha servido para tocar detalles en el plano "ofensivo y defensivo". "Hemos buscado un poco más de equilibrio, pero no quiero dar muchas explicaciones porque el rival puede tener información", insistió ante las preguntas de los medios de comunicación.

Por otra parte, Manolo González avanzó que el delantero Kike García, operado tras sufrir una lesión en el tendón del bíceps femoral, sigue la evolución normal de su recuperación. El resto de jugadores están disponibles, incluido el capitán Javi Puado, que no ha debutado este curso y no ha descartado que pueda tener minutos.

En cuanto al Málaga, el gallego no analizó al rival en función de su último puesto en la tabla: "Hace muchas cosas bien. Es un equipo ofensivo, atrevido y compite bien. Ha tenido partidos que ha merecido más de lo que tiene. Es un encuentro complicado, como todos en Primera División. Será exigente". EFE

dpb/vmc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Sofía reaparece en Madrid para una entrega de premios con el traje azul de flores que llevó a la boda de Almeida y Teresa Urquijo

La emérita confía en el diseñador Alejandro de Miguel para presidir los galardones de la Fundación Mapfre en el Real Casino

La reina Sofía reaparece en Madrid para una entrega de premios con el traje azul de flores que llevó a la boda de Almeida y Teresa Urquijo

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Tarifa de la luz en España este 9 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en España este 9 de octubre

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El primer decreto está ya en vigor, mientras el que prorroga los alquileres automáticamente depende de una votación en la Diputación Permanente antes de las elecciones del 29 de noviembre

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

La mejor ensaladilla rusa de todas se hace en Málaga y lleva ventresca, piparras y un toque de mostaza

El restaurante Tragatá ha ganado este año en uno de los concursos con más solera de San Sebastián Gastronomika, que enfrentaba a las ocho ensaladillas ganadoras de los últimos años

La mejor ensaladilla rusa de todas se hace en Málaga y lleva ventresca, piparras y un toque de mostaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

ECONOMÍA

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

El engaño de los anuncios inmobiliarios: empresas se hacen pasar por particulares para comprar y vender viviendas

Un tribunal reduce en un tercio las deudas de una mujer que dejó de pagar el alquiler: la casa tiene hongos en la pared, “humedades crónicas y ventilación deficiente”

Así subirán las pensiones en enero de 2027

DEPORTES

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29N: “Es muy importante saber qué está pasando para tener perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”