Maillo apoya a Toni Valero como cabeza lista, pero valora la valía de todos candidatos

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Murcia, 8 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha apoyado este jueves al líder de su partido en Andalucía, Toni Valero, como cabeza de lista del nuevo Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, si bien ha insistido en la valía de todos los candidatos y en la necesidad de que se abandone el "fulanismo".

En rueda de prensa en Murcia al ser preguntado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau para encabezar la candidatura, ha señalado que le parecerá bien el que resulte elegido en el proceso de primarias, aunque ha hablado del coordinador de IU en Andalucía como un "referente" en el mundo agrícola por su apoyo a los pequeños y medianos agricultores y su defensa del sector frente Europa.

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No obstante, ha pedido que se abandone el "fulanismo" y que el debate se centre en el "para qué" de la candidatura, en "la sustancia de la política" y en resolver los problemas de los ciudadanos en materia social, del mercado de trabajo o vivienda. EFE

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