Adrián, pastelero: “Para hacer panellets, hago una masa de almendras, claras de huevo y azúcar y, con eso, preparo hasta 10 versiones”

La receta de panellets del repostero Adrián Ramírez (Montaje Infobae)

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Uno de los dulces de Todos los Santos más típicos en Cataluña y de la Comunidad Valenciana es el panellet, un pequeño postre en forma de bolita que se prepara con una base de almendra y se hornea hasta obtener una textura suave y arenosa. Como suele ocurrir con clásicos como este, cada repostero cuenta con su propia manera de preparar los panellets. Los más populares y tradicionales son los de piñones, pero pueden prepararse con añadidos tan variados como coco, cacao, almendra o incluso pistacho o limón.

Para aprender a preparar todas estas versiones en casa, seguiremos las indicaciones del repostero Adrián Ramírez, pastelero y creador de contenido conocido en redes como ‘El Chef con Botas’. En uno de sus vídeos, Adrián explica su receta básica de panellets, con un mazapán a base de “almendra molida (550 g), azúcar (300 g) y clara de huevo (100 g)” que conforman las bolas del panellet más básico.

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Con esta masa como punto de partida, el chef prepara hasta diez versiones de los panellets, desde los sabores más clásicos hasta los más originales. “Lo divertido de todo esto es que puedes añadirle o cambiar el sabor que más te guste y así poder tunearte los panellets como quieras”, asegura el pastelero.

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La primera versión es la de panellet de piñones, “el más clásico”, que se prepara formando bolas con el mazapán ya preparado para luego pintarlo con yema de huevo y cubrirlo todo con una capa de piñones. El panellet de coco es otra de las más sencillas versiones, para la que simplemente tendremos que mezclar coco rallado con la mezcla de mazapán antes de hornear.

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Panellets, una receta de Todos los Santos (Adobe Stock)

Para el de café, “intenso pero dulce, con aroma a tostado recién hecho”, solo tendremos que integrar café soluble con agua y mezclarlo con el mazapán. “Forma pequeñas bolas y márcales una hendidura central imitando un grano de café”, recomienda el pastelero. Más original es la versión de panellet con frambuesa y sésamo negro, para la que integraremos la fruta en el mazapán, que luego rebozaremos con las semillas justo antes de hornear.

En originalidad no se queda atrás el panellet de matcha, “elegante y con ese sabor a té amargo que sorprende a quien no se lo espera”. Para prepararlo, solo mezcla el matcha en polvo con la masa hasta que quede verde uniforme y decora con un poco más de matcha tamizado por encima. No podía faltar el pistacho, el sabor por excelencia de las últimas temporadas. Se elabora “con pasta de pistacho en la masa y unos pistachos tostados para aportarle crujiente y sabor”.

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Una de las versiones más curiosas es la del panellet de turrón, un bocado “suave, cremoso y crujiente por fuera que es pura nostalgia navideña”. Para prepararlo, solo tienes que añadir unos trocitos de turrón en la masa y darle forma. A los más pequeños, seguro que les encantará la opción de panellet de cacao y avellana, que se hace integrando el cacao en polvo en el mazapán y coronándolo con una avellana en el centro, aportándole “ese crunchy que le va perfecto”.

Muy sencillo de preparar es el panellet de limón, “fresco y ácido a su vez”, que se prepara simplemente añadiendo ralladura y zumo de limón al resto de ingredientes, antes de rebozarlo en azúcar glas. Cerramos las opciones con un panellet muy especial, que imita el sabor de la crema catalana. Para prepararlo, la masa se aromatiza con ralladura de limón y naranja y canela en polvo. “Haz las bolitas, hornéalas y luego le pondremos azúcar por encima, el cual quemaremos”.

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