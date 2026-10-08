Las Palmas da carpetazo definitivo a la primera granja de pulpos en el día de este animal

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Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aceptado este jueves la renuncia de Nueva Pescanova a construir en sus terrenos la primera granja comercial de pulpos del mundo, un polémico proyecto que, por casualidades del calendario, ha quedado así enterrado precisamente en el Día Internacional del Pulpo.

Al término de la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, su presidenta, Beatriz Calzada, ha recordado que la propia empresa ya había hecho público en agosto que renunciaba a seguir adelante con el proyecto, que había suscitado las protestas de varios colectivos animalistas y ecologistas.

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Los detractores de esa granja esgrimían varios motivos, con tres líneas principales de rechazo: la alta capacidad cognitiva de los pulpos, la crueldad que se atribuía al método de cría y sacrificio y el impacto de la instalación sobre el medio marino, por el gran volumen de pescado que se necesitaba utilizar como alimento.

Al renunciar Nueva Pescanova a la concesión inicial de los terrenos del puerto de La Luz donde iba a ubicarse la instalación, ese suelo queda ahora liberado y representa una oportunidad para que otras empresas desarrollen sus negocios, ha recordado Calzada.

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En 2007, el foro The Octopus News Magazine Online decidió instituir el Día Internacional del Pulpo para promover el conocimiento de estos cefalópodos. La fecha elegida responde a un juego de palabras: 8 por el número de extremidades del animal y octubre por la similitud de nombres en inglés (october/octopus).

cms/jmr/acm