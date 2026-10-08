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Las asociaciones de migrantes reclaman voz propia ante el próximo ciclo electoral

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Málaga, 8 oct (EFE).- Las asociaciones de migrantes han reclamado voz propia ante el próximo ciclo electoral y han advertido de que no quieren ser únicamente el asunto del que se habla, sino que demandan "ser parte de las decisiones que se toman".

El Foro Nacional de Asociaciones de Inmigrantes, que ha reunido este jueves en Málaga a unas 40 entidades del movimiento asociativo migrante español, ha reivindicado derechos efectivos, una respuesta firme frente al racismo y participación real en decisiones públicas.

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Ha concluido con la presentación y firma de la 'Declaración de Málaga', compromiso colectivo para seguir fortaleciendo la colaboración, apoyo mutuo y capacidad de acción de este movimiento asociativo.

"Ante unas elecciones en las que la migración volverá a estar en el centro del debate, las asociaciones migrantes lanzamos un mensaje claro: no queremos ser únicamente el tema del que se habla", han indicado.

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El encuentro ha sido organizado por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes para analizar la realidad de los migrantes, plantear reivindicaciones y avanzar hacia nuevas formas de colaboración y acción colectiva.

El foro se ha celebrado en un momento especialmente relevante para el debate sobre migración en España y, ante el próximo ciclo electoral, las entidades creen necesario que los migrantes y sus organizaciones dejen de ser únicamente objeto de discusión política y sean reconocidas como parte activa de la sociedad civil y las decisiones que les afectan.

"No queremos que se haga política para las personas migrantes sin contar con las personas migrantes", han señalado.

Han puesto sobre la mesa reivindicaciones relacionadas con la extranjería, el acceso a derechos, el empleo, la vivienda, la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y la igualdad.

Reclaman procedimientos de extranjería más accesibles, claros y previsibles; reducir cargas administrativas; evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y garantizar que el acceso al empadronamiento no se convierta en barrera para ejercer otros derechos.

"La regularización extraordinaria de 2026, que cerró su plazo con 1.174.978 solicitudes, ha puesto de manifiesto la magnitud de una realidad que -según las asociaciones- exige respuestas estructurales y no únicamente medidas extraordinarias´".

Sostienen que la regularización debe ir acompañada de políticas que permitan consolidar derechos y evitar volver a situaciones de precariedad administrativa.

"No queremos solamente tener papeles. Queremos poder ejercer nuestros derechos, trabajar en condiciones dignas, acceder a una vivienda, vivir y envejecer con dignidad y participar en decisiones que afectan a nuestras vidas", han añadido.

También han reclamado que se reconozca la contribución de la población migrante a la sociedad y a la economía española.

Entre sus reivindicaciones se encuentran la homologación y reconocimiento de títulos y competencias, protección frente a la explotación laboral y la garantía de que las horas realmente trabajadas se correspondan con las condiciones declaradas y cotizadas.

Especial atención se ha reclamado para las trabajadoras del hogar y los cuidados y para los trabajadores del sector agrícola, así como para migrantes que han llegado a España hace años y están actualmente en procesos de envejecimiento y jubilación.

La vivienda constituye una de las principales preocupaciones: han señalado las dificultades de acceso a una casa digna, situaciones de discriminación e insuficiencia de recursos de alojamiento y acogida para personas especialmente vulnerables.

Han señalado que las asociaciones y redes comunitarias pueden acompañar y apoyar a las personas, pero no sustituir de manera permanente la responsabilidad de las Administraciones públicas de garantizar el acceso a derechos básicos.

Sobre la discriminación racial y la xenofobia, reclaman una respuesta más firme frente a discursos, actitudes y prácticas racistas y han señalado que el racismo puede aparecer en ámbitos tan cotidianos como el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, los servicios públicos, los medios de comunicación o las redes sociales. EFE

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