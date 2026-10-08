Para limpiar el colchón solo necesitas agua fría y tres cucharadas de detergente líquido

Limpiar el colchón solo necesitas agua fría y tres cucharadas de detergente. (Freepik)

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Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, pero tendemos a olvidar que el lugar donde descansamos cada noche se convierte, con el paso de los meses, en un imán para el polvo, los ácaros, las células muertas de la piel y las inevitables manchas de sudor. Frente a la creencia popular de que mantener limpia la cama exige recurrir a costosos tratamientos profesionales o a agresivos químicos industriales, la solución definitiva para dejar la superficie impecable está al alcance de cualquiera.

Mantener una higiene rigurosa en el colchón no responde únicamente a una cuestión estética; se trata de un factor determinante para la salud respiratoria, el cuidado de la piel y la calidad general del sueño. Sin embargo, uno de los errores más habituales al intentar higienizar este tipo de piezas es mojar en exceso las fibras textiles, lo que puede provocar la aparición interna de moho y malos olores difíciles de erradicar.

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Con solo dos ingredientes tan cotidianos como el agua fría y el detergente líquido, es posible conseguir un acabado impecable. Por ello, esta técnica basada en la generación de espuma densa se posiciona como el remedio más seguro, económico y rápido para eliminar la suciedad sin poner en riesgo la estructura del colchón.

El truco para limpiar el colchón que ayuda a evitar malos olores. (Pexels)

El método en tres pasos para un resultado profesional

Para aplicar correctamente este truco y lograr que la mezcla actúe con la máxima eficacia sobre las manchas más visibles, los expertos en limpieza del hogar aconsejan seguir un procedimiento muy sencillo dividido en tres fases:

Crear la mezcla espumosa: Mezcla en un recipiente amplio medio litro de agua fría junto con las tres cucharadas de detergente líquido (de preferencia neutro o para ropa delicada). Remueve la solución con energía utilizando una cuchara o una varilla hasta conseguir una capa abundante, firme y muy densa de espuma en la superficie superior. Aplicar únicamente la espuma: Con la ayuda de una esponja limpia, toma exclusivamente la espuma generada. Es fundamental evitar sumergir la esponja en la parte líquida para no humedecer las capas profundas del relleno del colchón. Distribuye dicha espuma directamente sobre las zonas más afectadas o las manchas concretas que deseas tratar. Frotar y retirar la humedad: Realiza suaves movimientos circulares con la esponja sobre la mancha hasta observar cómo la suciedad comienza a disolverse por completo. Una vez eliminada, pasa un paño limpio y seco para retirar los restos de jabón. Si notas que la superficie ha quedado un poco húmeda, aplica directamente el aire caliente de un secador de pelo para acelerar el secado.

Una mujer ajusta una sábana blanca sobre el colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan realizar este proceso de limpieza profunda al menos un par de veces al año, coincidiendo con el cambio de estación y el momento idóneo para darle la vuelta al colchón. Adoptar este sencillo hábito garantiza alargar considerablemente la vida útil del equipo de descanso y asegurar un entorno saludable, libre de alérgenos y microorganismos molestos.

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En caso de que no dispongas de este producto en un momento dado, existen otras alternativas caseras que complementan perfectamente el cuidado textil del hogar. El bicarbonato de sodio resulta un recurso idóneo para espolvorear en seco sobre toda la superficie, actuando como un potente absorbente de malos olores y humedad residual que tan solo requiere ser aspirado tras unas cuantas horas de reposo.