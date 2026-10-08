España

Unas 20.000 personas marchan en memoria de Maricarmen desde Sol hasta la que fue su casa durante más de 70 años: “Seguiremos luchando por ti”

La marcha ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas tras el fallecimiento de la mujer, dos semanas después de su desahucio

Acto en memoria y homenaje a Maricarmen Abascal en Madrid. (Efe)
Acto en memoria y homenaje a Maricarmen Abascal en Madrid. (Efe)
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Unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han congregado este jueves por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid para participar en una marcha en memoria de Maricarmen, fallecida ayer en el Hospital Gregorio Marañón tras haber sido desahuciada hace dos semanas de su casa de Sainz de Baranda, en la que vivió durante 71 años. La movilización, encabezada por el Sindicato de Inquilinas y siguiendo uno de sus últimos mensajes —“Luchad por lo que es vuestro”—, homenajea a la ya convertida en símbolo de la protesta por el derecho a la vivienda.

Unas 20.000 personas marchan con las luces de sus móviles encendidas en memoria de Maricarmen.

La concentración ha dado comienzo a las 20:00 horas junto a la estatua de El Oso y el Madroño, donde a lo largo de todo el día se han acumulado flores, velas y mensajes de recuerdo. La manifestación se ha iniciado tras un largo aplauso y el despliegue de una corona de flores en la que se leía: “A Maricarmen, en defensa de su dignidad. Ahora está en un lugar que nunca podrán comprar los esbirros del dinero”.

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Cientos de personas participan este jueves en Madrid en la marcha por la muerte de Maricarmen. (EFE/ Víctor Lerena)
Cientos de personas participan este jueves en Madrid en la marcha por la muerte de Maricarmen. (EFE/ Víctor Lerena)

Desde allí, la multitud ha avanzado hacia la calle Alcalá en dirección a la calle Sainz de Baranda 46, donde Maricarmen Abascal, de 87 años y con un 50 % de discapacidad, residió desde los 17 años. Su desalojo se produjo después de que la inmobiliaria Urbagestión comprara el inmueble y exigiera un alquiler de 2.650 euros mensuales, una cifra inasumible para su pensión. Tras el desahucio el pasado 23 de septiembre, ingresó en el hospital debido agotamiento derivado del “proceso tortuoso” sufrido durante años.

Cientos de manifestantes marchan en honor a Maricarmen. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Cientos de manifestantes marchan en honor a Maricarmen. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

A su paso por la plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, los manifestantes guardaron un minuto de silencio en señal de duelo y protesta. La marcha, que ha reunido a ciudadanos de todas las edades, ha avanzado tras una pequeña fotografía de Maricarmen y pancartas con lemas como “El rentismo mata”, “No son muertes, son asesinatos” o “Maricarmen somos todas”, recordando también el caso de Olga, quien se quitó la vida recientemente en L’Hospitalet tras su desalojo.

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Una marcha recorre Madrid para recordar a Maricarmen. (EFE/ Víctor Lerena)
Una marcha recorre Madrid para recordar a Maricarmen. (EFE/ Víctor Lerena)

Maricarmen iba a firmar hoy el nuevo contrato para volver a su casa

Trágicamente, según ha revelado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, Maricarmen iba a firmar este mismo jueves el nuevo contrato que le habría permitido volver a su casa. Aunque el acuerdo llegó tarde para evitar su fallecimiento, Racu ha explicado que lograron comunicarle en el centro hospitalario que su lucha había obligado a la inmobiliaria a ceder: Lo vivió como una victoria enorme y se ha ido tranquila, sabiendo que sí se puede ganar”.

Corona de flores en honor a Maricarmen. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Corona de flores en honor a Maricarmen. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Decenas de personas durante la manifestación 'Hasta Siempre, Maricarmen'. (Matias Chiofalo - Europa Press)
Decenas de personas durante la manifestación 'Hasta Siempre, Maricarmen'. (Matias Chiofalo - Europa Press)

Las protestas se extienden a otras ciudades

El homenaje a Maricarmen no se ha limitado a las calles de la capital. A lo largo de la jornada de este jueves, diversas ciudades españolas —como Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla— han acogido concentraciones y vigilias en plazas céntricas convocadas por colectivos locales en defensa de la vivienda. En todas ellas se han guardado minutos de silencio y se han encendido velas en recuerdo de la anciana, sumando sus demandas por la vivienda.

Marcha en memoria a Maricarmen. (REUTERS/Susana Vera)
Marcha en memoria a Maricarmen. (REUTERS/Susana Vera)

El fallecimiento de Maricarmen se ha consolidado así como el catalizador de un movimiento social sin precedentes en el país, impulsor de las acampadas permanentes en las plazas, la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre y el adelanto de las elecciones generales. Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en que el mejor homenaje a su memoria será mantener viva la movilización en las calles: “Maricarmen va a ser el faro de la lucha por la vivienda; no vamos a permitir que haya ni una sola víctima más de este sistema”.

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