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La jueza que investigó al hermano de Sánchez asegura que se sintió perseguida por un exjuez vinculado a la 'trama Leire'

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La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha asegurado al juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, supuestamente vinculado a la presunta trama, pero que en ningún caso le afectó a la hora de instruir el caso del hermano del jefe del Ejecutivo.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como perjudicada de Biedma ante Pedraz, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

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La declaración de Biedma llega un día después de trascender un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes vinculan a la supuesta 'trama Leire' con Sáenz de Tejada, que según declaró una testigo a los agentes hablaba de "eliminar" a Biedma porque era "un puto grano en el culo". Por el momento, el exmagistrado no está imputado en la causa.

Según las fuentes, Biedma ha dicho al juez que no conoce a Leire Díez y que tampoco tiene constancia de que ella esté detrás de una serie de vídeos que Sáenz de Tejada publicó en Youtube contra ella y que ella presentó en el juzgado como parte de presunto acoso.

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Asimismo, la jueza ha relatado que los agentes de la UCO que investigaron al hermano de Sánchez le trasladaron que se habían sentido presionados, y que ella les prohibió que reportaran los informes a sus superiores, han indicado.

Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

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EuropaPress

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