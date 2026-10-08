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La Fiscalía solicita doce años de prisión para el médico de cabecera de Maradona

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Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La Fiscalía solicitó este jueves una pena de doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional para el médico de cabecera de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que solicitó penas de cuatro a diez años para otros cinco imputados y la absolución del séptimo.

fpe/pd/cpy/jl

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