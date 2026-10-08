Sebastián Yatra, cansado de que le señalen por la supuesta infidelidad a Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras”

Aitana y Sebastián Yatra en 'La Voz' (Atresmedia)

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El público ya daba por hecho que Sebastián Yatra fue infiel a Aitana durante su relación, en la que se llegaron a dar hasta dos oportunidades. Sin embargo, el colombiano ha negado la supuesta infidelidad a la cantante en una entrevista concedida a El Mundo antes de actuar el próximo viernes 10 de octubre en Madrid, donde ofrecerá un concierto gratuito por la Hispanidad 2026, tras las especulaciones surgidas por sus declaraciones sobre las relaciones abiertas.

Según ha publicado Vanitatis, Aitana y Sebastián Yatra no mantienen ningún vínculo desde hace más de un año, cuando dieron por terminado su relación amistosa tras la relación y también el contacto. Los dos artistas habían definido su relación como la de “los mejores no novios del mundo” en Metamorfosis, el documental de Netflix protagonizado por Aitana, pero eso ya ha cambiado.

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Sebastián Yatra ha querido desmentir rotundamente que hubiera una traición durante su relación con Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras... Lo de la infidelidad. Pero todo lo que me pasa lo atravieso desde un lugar, desde el amor, y por algo pasa, para que uno pueda agarrar fuerza con esas cosas”, ha declarado al diario. El artista ha añadido que la exposición pública forma parte de su trayectoria: “Nadie está exento de que se hablen cosas de él que no son ciertas. Tienes que aprender a convivir con eso”.

Tras la decisión de Yatra de borrar imágenes compartidas, Aitana conserva algunas publicaciones en su Instagram - crédito @aitanax/Instagram

Las declaraciones de Sebastián Yatra

La polémica se originó tras una conversación de Sebastián Yatra en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, justo tras finalizar por primera vez su relación con la cantante de Superestrella. Entonces sostuvo: “Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido... Mi máximo en una relación ha sido un año”. El cantante también expuso sus dudas ante una relación más duradera: “Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien”.

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Sebastián Yatra planteó entonces que, por su estilo de vida, no veía “descabellado” tener algún día “una relación un poco más abierta o con más libertades”. Aquellas palabras causaron malestar en el entorno de Aitana y llegaron al confesionario de Rosalía durante su LUX Tour. “Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: ‘Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel’. Y yo digo: ‘Bueno, ¡por lo menos es sincero!’“, bromeó la cantante.

Aitana desveló en el escenario aspectos desconocidos de su relación y ruptura con Sebastián Yatra durante el concierto de Rosalía en Madrid

Preguntado por El Mundo sobre el gesto de su expareja en ese espacio, Sebastián Yatra ha mostrado hartazgo con un bostezo y ha contestado de forma escueta: “Todo bien”. La separación definitiva se produjo de forma repentina el 2 de agosto de 2024 y pasó a ser uno de los ejes narrativos de Cuarto azul, el último disco de Aitana.

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La ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Según Vanitatis, la tensión entre ambos tendría relación con la disconformidad de Sebastián Yatra ante el protagonismo que adquirieron los detalles de aquella ruptura. El colombiano pudo mostrar su versión a través de la música con Disco rayado: “Ahora soy el borracho, despechado, al que llaman loco en disco rayado. Solo habla de una mujer, que no quiere volver a ver”.

Aitana habla junto a Rosalía sobre su ruptura con Sebastián Yatra

De acuerdo con el citado medio, Sebastián Yatra trasladó a personas de confianza que no se siente identificado con canciones como 6 de febrero o Segundo intento. El cantante entendería la inspiración personal y el desahogo como parte del proceso creativo, pero consideraría que esas narrativas no reflejan lo que vivió con ella, aunque fue una relación pública marcada por idas y venidas, sufrimiento y momentos felices. Eso sí, Aitana también le dedicó buenas palabras en el confesionario: “Te voy a ser sincera, fue muy bueno. Malo no fue, pero llegó un punto que dijimos ‘¿Qué está pasando?’”.

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