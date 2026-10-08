España

Sebastián Yatra, cansado de que le señalen por la supuesta infidelidad a Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras”

El colombiano ha roto su silencio tras la exposición de Aitana en el confesionario de Rosalía durante el ‘LUX Tour’

Aitana y Sebastián Yatra en 'La Voz' (Atresmedia)
Aitana y Sebastián Yatra en 'La Voz' (Atresmedia)
Guardar

El público ya daba por hecho que Sebastián Yatra fue infiel a Aitana durante su relación, en la que se llegaron a dar hasta dos oportunidades. Sin embargo, el colombiano ha negado la supuesta infidelidad a la cantante en una entrevista concedida a El Mundo antes de actuar el próximo viernes 10 de octubre en Madrid, donde ofrecerá un concierto gratuito por la Hispanidad 2026, tras las especulaciones surgidas por sus declaraciones sobre las relaciones abiertas.

Según ha publicado Vanitatis, Aitana y Sebastián Yatra no mantienen ningún vínculo desde hace más de un año, cuando dieron por terminado su relación amistosa tras la relación y también el contacto. Los dos artistas habían definido su relación como la de “los mejores no novios del mundo” en Metamorfosis, el documental de Netflix protagonizado por Aitana, pero eso ya ha cambiado.

PUBLICIDAD

Sebastián Yatra ha querido desmentir rotundamente que hubiera una traición durante su relación con Aitana: “No sé si es que me molesta, pero son mentiras... Lo de la infidelidad. Pero todo lo que me pasa lo atravieso desde un lugar, desde el amor, y por algo pasa, para que uno pueda agarrar fuerza con esas cosas”, ha declarado al diario. El artista ha añadido que la exposición pública forma parte de su trayectoria: “Nadie está exento de que se hablen cosas de él que no son ciertas. Tienes que aprender a convivir con eso”.

Tras la decisión de Yatra de borrar imágenes compartidas, Aitana conserva algunas publicaciones en su Instagram - crédito @aitanax/Instagram
Tras la decisión de Yatra de borrar imágenes compartidas, Aitana conserva algunas publicaciones en su Instagram - crédito @aitanax/Instagram

Las declaraciones de Sebastián Yatra

La polémica se originó tras una conversación de Sebastián Yatra en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, justo tras finalizar por primera vez su relación con la cantante de Superestrella. Entonces sostuvo: “Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido... Mi máximo en una relación ha sido un año”. El cantante también expuso sus dudas ante una relación más duradera: “Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien”.

PUBLICIDAD

Sebastián Yatra planteó entonces que, por su estilo de vida, no veía “descabellado” tener algún día “una relación un poco más abierta o con más libertades”. Aquellas palabras causaron malestar en el entorno de Aitana y llegaron al confesionario de Rosalía durante su LUX Tour. “Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: ‘Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel’. Y yo digo: ‘Bueno, ¡por lo menos es sincero!’“, bromeó la cantante.

Aitana desveló en el escenario aspectos desconocidos de su relación y ruptura con Sebastián Yatra durante el concierto de Rosalía en Madrid

Preguntado por El Mundo sobre el gesto de su expareja en ese espacio, Sebastián Yatra ha mostrado hartazgo con un bostezo y ha contestado de forma escueta: “Todo bien”. La separación definitiva se produjo de forma repentina el 2 de agosto de 2024 y pasó a ser uno de los ejes narrativos de Cuarto azul, el último disco de Aitana.

La ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Según Vanitatis, la tensión entre ambos tendría relación con la disconformidad de Sebastián Yatra ante el protagonismo que adquirieron los detalles de aquella ruptura. El colombiano pudo mostrar su versión a través de la música con Disco rayado: “Ahora soy el borracho, despechado, al que llaman loco en disco rayado. Solo habla de una mujer, que no quiere volver a ver”.

Aitana ha hecho acto de presencia en el 'Lux Tour' de Rosalía para confesar los motivos de su ruptura con Yatra
Aitana habla junto a Rosalía sobre su ruptura con Sebastián Yatra

De acuerdo con el citado medio, Sebastián Yatra trasladó a personas de confianza que no se siente identificado con canciones como 6 de febrero o Segundo intento. El cantante entendería la inspiración personal y el desahogo como parte del proceso creativo, pero consideraría que esas narrativas no reflejan lo que vivió con ella, aunque fue una relación pública marcada por idas y venidas, sufrimiento y momentos felices. Eso sí, Aitana también le dedicó buenas palabras en el confesionario: “Te voy a ser sincera, fue muy bueno. Malo no fue, pero llegó un punto que dijimos ‘¿Qué está pasando?’”.

Temas Relacionados

AitanaCantantesParejasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”

La experta explica cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad influye en nuestras creencias, decisiones y forma de relacionarnos con los demás

Loren, neurocientífica: “Tu cerebro piensa más en la muerte de lo que crees. Saber que nuestra vida tiene un final influye en cómo vemos el mundo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Lotería Nacional sábado 3 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional sábado 3 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

La Abogacía del Estado advierte que la suspensión cautelar puede privar del derecho de voto a nuevos nacionalizados

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

El Gobierno avisa al Supremo que no puede revisar a tiempo los casos de la ‘ley de nietos’ antes de las elecciones

Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”