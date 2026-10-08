La acampada de Sol llora la muerte de Maricarmen: “Ha fallecido de pena, del sofoco que se llevó”

Manifestantes en Puerta del Sol expresan su dolor por el fallecimiento de Maricarmen

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Los cientos de acampados de la Puerta del Sol se han despertado esta mañana con el corazón roto. Maricarmen, la mujer de 87 años que ha levantado el movimiento por la vivienda en España, falleció la tarde del miércoles, dos semanas después de su desahucio y a unas horas de firmar un nuevo contrato de alquiler para volver a su casa.

“Ayer pensaba en irme y, al recibir la noticia de Maricarmen, no pude”, cuenta Olga, una de las acampadas en el kilómetro 0. La mujer dio media vuelta en las escaleras del metro y volvió a la plaza “para sentir ese abrazo, ese amor, esa paz, ese cuidado”. “Yo no traía nada para dormir y, de un momento a otro, encontré una tienda, un saco, unas mantas... todo perfecto”, cuenta Olga.

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Flores y pancartas en recuerdo de Maricarmen Abascal, símbolo de la acampada de la Puerta del Sol. (EFE/ Rodrigo Jimenez)

A Sara la noticia le pilló en casa. “Volvía para ducharme y coger algunas cosas y me vine corriendo para acá. Para mí fue muy triste, sobre todo por los bulos y los discursos de odio que hay hacia ella”, lamenta. La noche, explica, la ha pasado tranquila. “Hemos intentado mantener el silencio en la acampada por ella”, dice Sara.

La joven considera que el fallecimiento de la octogenaria no ha sido accidental. “La han matado de los disgustos”, reivindica. Es una de las consignas que gritaban ayer los manifestantes que marcharon de Sol hasta las puertas del Congreso de los Diputados: “No son muertes, son asesinatos”.

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Los acampados en la Puerta del Sol de Madrid han iniciado una marcha espontánea hacia el Congreso de los Diputados en homenaje a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España y que ha fallecido este miércoles. Ya en el Congreso, han dedicado un minuto de silencio a Maricarmen.

“Es ley de vida, pero no nos lo esperábamos tan pronto”, lamenta Ígor, al otro lado de la plaza. Conductor de grúa en Collado Villalba, lleva cerca de dos semanas durmiendo con su mujer en una tienda de campaña. “Creo que ha muerto de pena, del sofoco que se llevó; es algo que nos pasaría a todos; tienes una estabilidad y de repente te la quitan”, comenta sobre el desahucio de la octogenaria.

“Vamos a seguir en Sol”

Pese a su despedida, los acampados prometen seguir en la Puerta del Sol. “Por desgracia, Maricarmen hay muchas. Somos todas las que vamos a ser desahuciadas, a las que nos suben el alquiler, a las que no podemos emanciparnos por los alquileres estratosféricos que tenemos actualmente”, reivindica Fabián, acampado y miembro del Sindicato de Vivienda de Tetuán.

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Como muchos otros jóvenes, el problema de la vivienda le toca de cerca. “Me afecta como a cualquier chaval que tenga mi edad: sin poder acceder a una vivienda digna, eh, viviendas en condiciones deplorables, teniendo que irme del barrio donde tenía mi círculo cercano porque no puedo pagar una vivienda con mi pareja”, cuenta.

Olga también piensa seguir viniendo “cuando pueda”. El año pasado, cambió su vivienda de siempre por “una casita de paloma”, de menos de 10 metros cuadrados. “He pagado el metro cuadrado a 48 euros y, aun así, mi casero quería arrebatármelo”, asegura.

Ígor tampoco piensa levantar el campamento. “Gracias a Dios, yo tengo mi casa pagada y mi trabajo, pero es por cambiar un poco las normas. Es una lucha por todos y por el futuro de los chavales”, defiende.

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“Maricarmen se ha ido tranquila sabiendo que sí se puede ganar”

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha lamentado la pérdida de Maricarmen. “Ha sido un orgullo militar junto a ella contra esta lacra social que es el rentismo”, ha expresado, en declaraciones a los medios. Racu ha asegurado que Maricarmen “ha sido consciente en todo momento” del movimiento social que ha generado.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, en una imagen de archivo. (Gustavo Valiente - Europa Press)

“Su mente siempre ha estado clara y siempre ha tenido claro lo que estaba pasando. Le íbamos enseñando vídeos, titulares y artículos de prensa. Ella estaba muy orgullosa de cada persona que ha puesto el cuerpo”, ha asegurado. Maricarmen se marchaba a unas horas de poder formalizar su nuevo contrato con Urbagestión, que le aseguraba quedarse en su casa ocho años más. “Se ha ido tranquila sabiendo que sí se puede ganar y que si se lucha hasta el final, somos capaces de conseguir incluso lo que parece imposible”, ha dicho Racu.

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Para la portavoz del Sindicato de Inquilinas, la pérdida de Maricarmen “nos ha dado una lección” y es “que el rentismo mata”. “Este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas. Maricarmen ayer se sumó a una lista infinita de muertes que eran evitables”, ha expresado. Por ello, ha pedido que la movilización ciudadana se mantenga y se muestre el próximo 11 de noviembre, cuando se ha convocado una huelga general. “No nos devolverá ni a Maricarmen ni a ninguna de las víctimas del rentismo, pero lo que vamos a hacer es continuar esta lucha que no para y que conseguirá acabar con el negocio de la vivienda”, ha aseverado.