La española Ai Tsunoda se mete en la final de -70 del Mundial de Judo dee Bakú

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Redacción deportes, 8 oct (EFE). La española Ai Tsunoda se ha clasificado para la final de -70 kilos del Mundial de Judo que se disputa en Bakú tras imponerse a la serbia Alexandra Andric en la semifinal.

La española disputará esta tarde la final a la austríaca Michaela Polleres que, a su vez, derrotó a la alemana Giovanna Scoccimarro en la otra semi.

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En los cuartos de final, Ai batió a la sueca Ingrid Nilsson.

Por su parte, el otro español que competía este jueves, Aharón Santamaria, fue eliminado en la primera ronda por el kirquizio Danilar Melisov. EFE