La Bolsa española abre con una caída de casi el 1 % y con el brent a 103 dólares

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Madrid, 8 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída de cerca del 1 % y el selectivo español, IBEX 35, por debajo de los 19.000 puntos, en línea con el correctivo de la víspera, y con el precio del barril de brent en los 103 dólares y la rentabilidad de los bonos al alza.

En la apertura del mercado, el IBEX 35 se deja el 0,94 %, hasta los 18.919,1 puntos, lo que disminuye sus ganancias en el año al 9,32 %.

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Al igual que ayer, el indicador se encuentra principalmente penalizado por las acereras y los bancos, con ArcelorMittal dejándose un 2,41 %, el Banco Santander el 2,17 %, Acerinox el 1,8 %, Acciona el 1,79 %, BBVA el 1,78 % y Caixabank el 1,76 %. EFE

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