La Bolsa española abre con una caída de casi el 1 % y con el brent a 103 dólares

Madrid, 8 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída de cerca del 1 % y el selectivo español, IBEX 35, por debajo de los 19.000 puntos, en línea con el correctivo de la víspera, y con el precio del barril de brent en los 103 dólares y la rentabilidad de los bonos al alza.
En la apertura del mercado, el IBEX 35 se deja el 0,94 %, hasta los 18.919,1 puntos, lo que disminuye sus ganancias en el año al 9,32 %.
PUBLICIDAD
Al igual que ayer, el indicador se encuentra principalmente penalizado por las acereras y los bancos, con ArcelorMittal dejándose un 2,41 %, el Banco Santander el 2,17 %, Acerinox el 1,8 %, Acciona el 1,79 %, BBVA el 1,78 % y Caixabank el 1,76 %. EFE
(Foto) (Vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La impresionante casa de Simeone y Carla Pereyra en una de las mejores zonas de Madrid: 1.900 m², salón en tonos neutros y grandes ventanales
El matrimonio compró y transformó un hogar en las afueras de Madrid que han convertido en el mejor hogar para sus dos hijas con una mezcla de lujo y comodidad
La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid
Su fallecimiento aviva las protestas que están escribiendo páginas de la historia de este país, en un momento de alta tensión previo a una huelga general y elecciones
Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas
Para trabajar los músculos de las piernas no hace falta disponer de un gimnasio ni de un material complejo
Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”
El asesor revela el trámite que el banco no comunica tras el último pago y que puede costar caro si se posterga hasta el momento de vender la vivienda
La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo
El último informe Planeta Vivo de WWF señala una caída en la tendencia poblacional de los vertebrados a nivel mundial de un 73 %, aunque demuestra que el cambio es posible
MÁS NOTICIAS