Jueza que investigó al hermano de Sánchez dice que se sintió perseguida por un exjuez vinculado a la 'trama Leire'

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La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha asegurado al juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula a la presunta trama, pero que en ningún caso le afectó a la hora de instruir el caso del hermano del jefe del Ejecutivo.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como perjudicada de Biedma ante Pedraz, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

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La declaración de Biedma llega un día después de trascender un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes vinculan a la supuesta 'trama Leire' con Sáenz de Tejada. Según la declaración de una testigo, el exmagistrado habló de "eliminar" a Biedma porque era "un puto grano en el culo".

Según las fuentes, Biedma ha dicho al juez que no conoce a Leire Díez y que tampoco tiene constancia de que ella esté detrás de las situaciones que le incomodaron y de una serie de vídeos que Sáenz de Tejada publicó en Youtube contra la magistrada y que ella presentó en el juzgado como prueba del presunto acoso.

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PRESIONES EN LA UCO

Asimismo, la jueza ha relatado que los agentes de la UCO que investigaron al hermano de Sánchez le trasladaron que se habían sentido presionados, y que ella les prohibió que reportaran los informes a sus superiores, han indicado.

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Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

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La magistrada ha explicado que la enemistad de Sáenz de Tejada por ella comenzó tras la separación del exjuez y su exmujer, que le denunció por un presunto delito de violencia de género. Según Biedma, Sáenz recusó a la jueza encargada del caso alegando que era amiga de su expareja, por lo que el caso terminó recayendo en Biedma, de acuerdo a las fuentes.

Posteriormente, Sáenz de Tejada denunció a todos los jueces implicados en ese proceso por supuesta organización criminal, y ese habría sido el punto de partida de la mala relación entre ambos y del presunto acoso a través de los vídeos y otras acciones, según las fuentes.

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Biedma ha relatado al juez dos situaciones que, según ha dicho, le generaron angustia. En una ocasión, la magistrada llegó al colegio de sus hijas y alguien le comentó que su hermano había pasado por allí antes preguntando por ellos, lo que la alertó, puesto que ella no tiene hermano. En otra ocasión le comentaron que su secretario había hecho lo propio, pero ella no tenía secretario, han subrayado.

Estas situaciones le hicieron sentir muy incómoda, angustiada e incluso perseguida, pero en ningún caso le afectó a la hora de investigar al hermano de Sánchez, puesto que no lo vinculó con esa instrucción ni tampoco con la presunta trama, de acuerdo al relato de las fuentes.

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EL CLAN DE 'LOS ROCHO'

Biedma ha dicho al juez que un abogado le comunicó que Sáenz de Tejada se habría puesto en contacto con personas vinculadas a un conocido clan supuestamente vinculado al narcotráfico y asentado en la ciudad de Badajoz, 'Los Rocho', con la finalidad de actuar contra ella.

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Una de las personas vinculadas a este clan habría sido Cintia Rocho, que fue quien testificó ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causar daño físico a la magistrada".

Asimismo, Rocho señaló que el exjuez le dijo que Biedma "llevaba la voz cantante de los juzgados y que el resto de jueces se veían influenciados por ella". "A palos aprende el burro", le habría dicho Sáenz de Tejada a la testigo.

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Así, Biedma ha indicado a Pedraz que conocía al clan de 'Los Rocho' porque había juzgado al hijo y al hermano de Cintia, y que habían terminado entrando en prisión.