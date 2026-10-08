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Juan Manuel Cerúndolo vence a al colombiano Mejía en Shanghái y se medirá a Alcaraz

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Shanghái (China), 8 oct (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo se impuso este jueves en la primera ronda del Másters 1000 de Shanghái al colombiano Nicolás Mejía (6-4, 6-4), aunque lo tendrá mucho más difícil en su siguiente partido, ya que su próximo rival será el tercer mejor tenista del momento, el español Carlos Alcaraz.

El argentino, de 24 años y número 55 del 'ranking' mundial, tardó una hora y 22 minutos en deshacerse de su rival (n.119), quien había accedido al torneo a través de la clasificación, en la que ganó ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng (6-4) y el estadounidense Michael Zheng (6-3, 6-4).

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Alcaraz y el menor de los hermanos Cerúndolo -debutante en Shanghái- se han enfrentado en sólo una ocasión, en la fase final de la Next Gen de 2021, con resultado favorable para el español, el cual, de hecho, acabó proclamándose campeón del torneo.

Preguntado hoy en rueda de prensa acerca de sus posibles rivales, el segundo cabeza de serie en Shanghái aseguró que tanto Cerúndolo como Mejía serían contrincantes "con bastante ritmo de fondo" y anticipó que será "un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante". EFE

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