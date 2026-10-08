Intervienen 56 kilos de cocaína y desarticulan un grupo de narcotráfico internacional

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Barcelona, 8 oct (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 56 kilos de cocaína, 2,8 de metanfetamina y 1,8 de MDMA en la desarticulación de un grupo asentado en Cataluña dedicado al tráfico internacional de droga en una operación que se ha saldado con 20 detenidos entre Barcelona, Lleida, Madrid y Alicante.

Como resultado del dispositivo, que culminó el pasado 30 de septiembre, también se han incautado 409.275 euros en efectivo y bloqueado 57 cuentas bancarias y 4 inmuebles valorados en 1,1 millones de euros, ha anunciado este jueves el instituto armado en rueda de prensa.

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La mayoría de detenidos, 13 de los cuales ya han ingresado en prisión provisional, tenían antecedentes y el líder de la banda había sido indultado en 2007 por el mismo delito, han detallado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el general jefe de la Guardia Civil, Pedro Antonio Pizarro; y el capitán de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña, Pedro Jesús Valero.

La operación, llevada a cabo por la policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña en colaboración con Europol y la agencia estadounidense de lucha contra las drogas (DEA), se saldó en septiembre con 23 registros simultáneos en diferentes puntos de Cataluña como en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Begues y Lleida, así como en Madrid y Alicante.

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La investigación comenzó a finales de mayo de 2025, cuando la Guardia Civil detectó la posible existencia de una organización con base en la provincia de Barcelona que abastecía a otros grupos criminales de Cataluña, además de otros puntos de España.

La organización, según el cuerpo policial, también distribuía droga a nivel internacional, pero todavía se está investigando a qué países iba destinada en un caso que sigue abierto y del que no se descartan nuevas detenciones, ha explicado Valero.

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El grupo, que operaba a diario, se dedicaba a obtener la droga, cuyo aprovisionamiento se realizaba desde Madrid, transportarla, custodiarla en distintos inmuebles, entregarla a sus compradores con vehículos de dobles fondos y blanquear los beneficios obtenidos, funciones repartidas entre los distintos integrantes de la banda, cuyo líder fijaba los precios y controlaba las entregas y cobros.

Su principal actividad, sin embargo, era el suministro mayorista a receptores, entre los que se ha identificado a tres distribuidores en la provincia de Barcelona y una red del Maresme con actividad en Mataró, Sant Andreu de Llavaneres y Pineda de Mar, además de ventas directas al consumidor.

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La base de la organización se encontraba en Barcelona, donde además se ubicaba la principal red de distribución, pero también se almacenaba y transportaba la mercancía desde Lleida, donde se localizó un trastero con 5,74 kilos de cocaína y 28.000 euros.

La Guardia Civil ha confirmado un total de seis puntos de depósito, cinco viviendas y un trastero, que la organización usaba como “guarderías”, lugares donde se custodia la droga antes de distribuirla, cinco de las cuales estaban en Barcelona y una, en Lleida.

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La “guardería” principal, ha detallado Valero, estaba en L’Hospitalet del Llobregat, cerca del centro comercial de La Farga, una de las zonas de influencia de la organización.

De las 20 detenciones realizadas el 30 de septiembre, 16 se practicaron en la provincia de Barcelona, dos en Lleida, una en Móstoles (Madrid) y otra, en Elche (Alicante).

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Durante los registros, realizados principalmente en Barcelona, pero también en Lleida, Madrid y Alicante, los agentes intervinieron 16 vehículos, un machete, 43 móviles y una pistola con silenciador, además de dinero y sustancias.

En concreto, los agentes han incautado más de 56 kilos de cocaína, principal droga que distribuía la organización, entre los cerca de 52 intervenidos en septiembre y los 5,74 localizados en una primera intervención en diciembre, ha indicado Valero.

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A los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal, mientras que al líder también se le acusa de dirección de organización y blanqueo de capitales y a otro integrante, de tenencia ilícita de armas.

Trece de los detenidos han ingresado en prisión provisional, al líder se le han impuesto, además, medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y a otros cuatro arrestados, retirada de pasaporte.

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Prieto ha celebrado que la operación haya logrado “cortar uno de los escalones clave para que la droga llegue a la calle” en un contexto en el que, advierte, los grupos criminales están “cada vez más organizados y especializados”, lo que “dificulta” su investigación y desarticulación. EFE

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