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Imputados el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo de la cooperativa de las VPP de Alicante

05/02/2026 Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). La consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, confirmó el pasado miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos de los expedientes de la promoción de vivienda pública en Les Naus en Playa San Juan de Alicante que se están revisando de oficio y ha señalado que, si se confirma que hay irregularidades en la adjudicación, se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe "caiga quien caiga" si se ha cometido algún delito. POLITICA Joaquín Reina - Europa Press
05/02/2026 Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). La consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, confirmó el pasado miércoles que se ha detectado que "falta información" en algunos de los expedientes de la promoción de vivienda pública en Les Naus en Playa San Juan de Alicante que se están revisando de oficio y ha señalado que, si se confirma que hay irregularidades en la adjudicación, se dará traslado a Fiscalía para que la ley actúe "caiga quien caiga" si se ha cometido algún delito. POLITICA Joaquín Reina - Europa Press
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La jueza de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus, construida sobre un suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan, ha imputado al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora de este complejo.

En concreto, ha acordado citar como investigadas a estas tres personas, que tendrán que comparecer en sede judicial el próximo 21 de octubre. Así, son ya 18 los que tienen esta condición en estas diligencias previas desde que fueron incoadas el pasado mes de febrero, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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La instructora ha acordado la práctica de las nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía, en una providencia en la que también solicita al Ayuntamiento de Alicante información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la junta de gobierno local que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.

La providencia requiere en este sentido a los servicios jurídicos de la corporación que remita toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas "en el interior de cada concejalía", así como "peticiones de informes" o "informes emitidos".

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En concreto, la resolución judicial hace hincapié en la necesidad de que aporte "toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" o el "alzamiento de la suspensión".

Por último, reclama al Ayuntamiento que informe, y aporte toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la junta de gobierno del 10 de julio de 2018, al margen de la publicación en la Plataforma de Contratación.

Por otro lado, la magistrada ha dictado una segunda providencia, en este caso para requerir a Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros como paso previo para admitir su personación en la causa como acusación popular.

18 INVESTIGADOS

Con estas tres nuevas imputaciones, en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP del Residencial Les Naus figuran en total como investigadas 18 personas. Entre ellas, además del presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa, están la exdirectora general y jefa de Contratación en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles allí.

Igualmente, figura como investigada está la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien, además, fue beneficiaria de un piso en el complejo. Ambas dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman sigue siendo jefa de Contratación.

Del mismo modo, están investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de estas VPP, así como adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.

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