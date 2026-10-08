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Funes avisa de que el Espanyol les llevará a "una dificultad grande"

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Málaga, 8 oct (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, avisó este jueves de que el Espanyol, su rival de este viernes en La Rosaleda en la octava jornada de LaLiga EA Sports, es "un equipo con energía, que gana duelos aéreos" y que les "va a llevar a una dificultad grande".

"Lo hacen bien con centros laterales en ataque, las llegadas de Bryan Zaragoza y Cala, pueden dominar desde fuera", dijo en rueda de prensa Funes, quien destacó que el conjunto españolista "ha ganado riqueza en su juego y cada uno esperará a aprovechar sus oportunidades" porque "no necesitan generar mucho para dominar el área".

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El entrenador malaguista le tiene mucho cariño al delantero Roberto Fernández, ex del Málaga, aunque dijo que el Espanyol "es un equipo con más argumentos como Edu Expósito o Javi Hernández" y en el que, no obstante, "Roberto está en estado de gracia: lo que toca se convierte en gol. Le tenemos mucho cariño, será un partido especial para él", dijo.

"Dominan también los pasillos interiores. Roberto está teniendo el protagonismo. Es un equipo que hizo una primera parte del campeonato espectacular el año pasado", afirmó.

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Funes detalló un posible cambio de juego porque "los rivales te llevan a situaciones distintas" y les "gustaría recuperar más alto, llegar al área antes de que los rivales se organicen".

"Vamos a ver qué podemos hacer para cambiar eso desde dentro. Es una realidad que hay que asumir. El parón te da tiempo para ver esos matices", indicó Funes, quien añadió que han aprovechado el parón de casi tres semanas para "hacer ajustes" y prepararse "bien: tenemos muchas ganas de que llegue el partido contra el Espanyol", concluyó. EFE

jrl/cb/cmm

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