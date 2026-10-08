Fernández, del Nava, espera estrenar el casillero de victorias ante equipo donde más jugó

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León, 8 oct (EFE).- El lateral del Viveros Herol BM Nava, David Fernández, confía en estrenar el casillero de victorias esta temporada del equipo segoviano en la Liga Nexus Energía ASOBAL ante el Abanca Ademar, club donde ha cubierto la mayor parte de su carrera deportiva en el balonmano español y en el que militó durante cinco temporadas en dos etapas diferentes.

"Es cierto que cuando juego en León o contra el Ademar siempre tengo una mezcla de ilusión y nerviosismo", señaló a EFE el jugador vallisoletano de 30 años que, tras formarse en la cantera del extinto CB Valladolid, recaló en el conjunto leonés en la temporada 2016-17, donde permaneció cuatro campañas, para después emprender su primera aventura extranjera en el Wisla Plock polaco, que luego continuaría en el FC Porto portugués tras un paso efímero de nuevo por León de un año.

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Tras concluir su etapa en el club luso volvió a la Liga ASOBAL primero en las filas del Ciudad Real del que, ya al inicio de la temporada pasada, recaló en el Viveros Herol Nava donde cumple su segundo año, siendo uno de los jugadores veteranos de la plantilla.

Los segovianos han tenido un comienzo de calendario más que exigente ante rivales como Bidasoa, Torrelavega o Logroño, para después recibir al recién ascendido Sevilla que les sorprendió a domicilio, por lo que llegarán al municipal leonés el próximo sábado "con la intención clara de sumar una victoria y que se empiecen a ver las cosas buenas del equipo", dijo.

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Del rival, un Abanca Ademar que también ha comenzado con malos resultados y tan solo una victoria, considera que cuenta con "una plantilla muy completa que, en cuanto empiecen a tener resultados positivos acabará estando en las posiciones que le corresponden", dijo.

Fernández ve un partido entre ambos equipos "igualado, porque son dos estilos muy parecidos, con juego alegre, buscando defender y correr, buscando lograr goles fáciles y por eso la clave estará en la defensa", aseguró.EFE

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