Feijóo reúne en Génova a la cúpula del PP y a los barones para armar su campaña electoral

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Madrid, 8 oct (EFE).- El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reúne este jueves a su cúpula y a sus barones para comenzar a definir la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre en una Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos.

Esta reunión, según fuentes de Génova, ha sido convocada para preparar las elecciones generales y en ella Feijóo presentará a su Comité de Campaña.

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El partido adelantó el miércoles que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, será la responsable de la elaboración del programa electoral de Feijóo, mientras que Ester Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso, ocupará la portavocía de la campaña.

Todo ello después de que el líder del PP visitara Ceuta el martes, por quinta vez desde que estalló la crisis migratoria, y refrendara su compromiso con la ciudad autónoma, afirmando que será el tema principal de su primer Consejo de Ministros, si llega a La Moncloa.

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En una rueda de prensa, Feijóo fue preguntado por los cuestionamientos sobre la seguridad del voto por correo que han hecho algunos dirigentes del PP.

El líder popular -que fue presidente de Correos de 2000 a 2003- adelantó que su partido va a proponer a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar las garantías, ya que confía en los trabajadores de Correos, pero no en sus directivos.

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El PP adelantó esta semana además que el sábado Feijóo celebrará su primer mitin de precampaña en Madrid, la provincia cuya candidatura va a encabezar, un acto que se celebrará en el centro de convenciones de Ifema y en el que estará acompañado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la capital, José Luis Martínez—Almeida. EFE