Espana agencias

Feijóo reúne en Génova a la cúpula del PP y a los barones para armar su campaña electoral

Guardar

Madrid, 8 oct (EFE).- El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reúne este jueves a su cúpula y a sus barones para comenzar a definir la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre en una Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos.

Esta reunión, según fuentes de Génova, ha sido convocada para preparar las elecciones generales y en ella Feijóo presentará a su Comité de Campaña.

PUBLICIDAD

El partido adelantó el miércoles que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, será la responsable de la elaboración del programa electoral de Feijóo, mientras que Ester Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso, ocupará la portavocía de la campaña.

Todo ello después de que el líder del PP visitara Ceuta el martes, por quinta vez desde que estalló la crisis migratoria, y refrendara su compromiso con la ciudad autónoma, afirmando que será el tema principal de su primer Consejo de Ministros, si llega a La Moncloa.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa, Feijóo fue preguntado por los cuestionamientos sobre la seguridad del voto por correo que han hecho algunos dirigentes del PP.

El líder popular -que fue presidente de Correos de 2000 a 2003- adelantó que su partido va a proponer a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar las garantías, ya que confía en los trabajadores de Correos, pero no en sus directivos.

El PP adelantó esta semana además que el sábado Feijóo celebrará su primer mitin de precampaña en Madrid, la provincia cuya candidatura va a encabezar, un acto que se celebrará en el centro de convenciones de Ifema y en el que estará acompañado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la capital, José Luis Martínez—Almeida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de octubre

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

El líder del partido político analiza con ‘Infobae’ las investigaciones sobre la financiación del PSOE, el papel de Leire Díez y el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

Insultos, horas con el móvil y encerrados en su habitación: cómo detectar cuando los hijos adolescentes necesitan “primeros auxilios emocionales”

El psiquiatra José Soriano expone las primeras señales que pueden alertar de problemas de salud mental en la adolescencia

Insultos, horas con el móvil y encerrados en su habitación: cómo detectar cuando los hijos adolescentes necesitan “primeros auxilios emocionales”

La hamburguesa perfecta tiene truco: “Hay una ley que dice que la carne nunca se amasa porque quedaría demasiado densa y poco jugosa”

Daniel y Renzo Cocchia están al frente de La Birra Bar, la hamburguesería argentina que acaba de ganar el premio a la mejor hamburguesa del mundo en Dubai Burger Championship 2026

La hamburguesa perfecta tiene truco: “Hay una ley que dice que la carne nunca se amasa porque quedaría demasiado densa y poco jugosa”

El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate

El líder del PSOE tendrá que soportar el chaparrón de críticas durante el desfile militar del Día de la Hispanidad, que sucederá con el runrún de la visita de los monarcas a Ceuta los dos días posteriores

El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa: “Pedro Sánchez ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero”

El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate

Pedro Sánchez expresa sus condolencias por la muerte de Maricarmen: “Sentimos esta pérdida como propia”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo