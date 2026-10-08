España

Dónde podrían dormir Felipe VI y la reina Letizia en Melilla: hoteles de cuatro estrellas, un parador y una residencia militar

Los monarcas realizarán una visita de Estado a las ciudades de Ceuta y Melilla el próximo 13 y 14 de octubre

La reina Letizia
La reina Letizia y Felipe VI en la cena de Estado en Helsinki. (Grosby Group)
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Felipe VI y la reina Letizia viajarán a Melilla el próximo miércoles 14 de octubre, en una visita especialmente significativa por tratarse de la primera que realizan los actuales reyes desde la llegada del monarca al trono y dos meses después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El viaje, que se desarrollará después de su paso por la otra ciudad autónoma el día anterior, ya ha comenzado a movilizar a las autoridades locales, que esta semana preparan el dispositivo de seguridad para la llegada de los monarcas.

Aunque todavía no se ha hecho pública toda la agenda y tampoco se ha confirmado dónde podrían alojarse Felipe VI y Letizia, las características de la ciudad y las opciones disponibles permiten plantear algunos escenarios. Entre ellos, dos hoteles destacan especialmente, mientras que una residencia militar podría convertirse en una alternativa si el dispositivo de seguridad así lo requiere.

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ientos de ciudadanos melillenses durante la declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta que se ha leído a las puertas del Palacio de la Asamblea, este martes en Melilla, y donde se han lanzado consignas a favor de Ceuta, Melilla y España. (EFE/Giner)
ientos de ciudadanos melillenses durante la declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta que se ha leído a las puertas del Palacio de la Asamblea, este martes en Melilla, y donde se han lanzado consignas a favor de Ceuta, Melilla y España. (EFE/Giner)

El Melilla Puerto

Melilla Puerto, S.A. aparece como una de las posibilidades más interesantes. El establecimiento, de cuatro estrellas, está situado junto al puerto y cuenta con 139 habitaciones, además de salas para eventos, cafeterías y recepción durante las 24 horas.

Su ubicación podría resultar especialmente práctica durante una visita institucional, ya que permite organizar los desplazamientos por la ciudad sin necesidad de alejarse demasiado del centro. El hotel dispone además de habitaciones de distintas categorías y espacios suficientes para alojar a un dispositivo amplio de seguridad y acompañamiento.

Hotel Melilla Puerto (Web oficial).
Hotel Melilla Puerto (Web oficial).

El Rusadir

Otra posibilidad sería Rusadir, también un hotel de cuatro estrellas situado en la calle Pablo Vallescá, en pleno centro de Melilla. El establecimiento se encuentra a pocos minutos de la plaza de las Cuatro Culturas y cuenta con recepción abierta las 24 horas, restaurante, servicio de habitaciones y aparcamiento privado.

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Su principal ventaja sería precisamente su ubicación. El hotel está cerca del centro histórico y del puerto deportivo, por lo que podría facilitar los desplazamientos durante una jornada con una agenda institucional concentrada.

Además, dispone de habitaciones superiores y suites, aunque sus dimensiones y características son más convencionales que las de otros establecimientos de la ciudad. Por ello, podría plantearse como alternativa hotelera, pero no existe ninguna información pública que permita afirmar que sea el alojamiento elegido por los reyes.

El Parador

El Parador de Melilla podría parecer, a priori, el alojamiento más simbólico para una visita de Felipe VI. Se encuentra en una zona elevada, junto al Parque Lobera y cerca de Melilla la Vieja, y cuenta con vistas sobre la ciudad y el Mediterráneo.

Sin embargo, existe un inconveniente importante: Paradores anunció una reforma de 7,3 millones de euros que obligará a cerrar el establecimiento en noviembre de 2026. De esta manera, y aunque sería una opción lógica por su carácter institucional y su ubicación, podría no estar operativo para el momento de la llegada de los monarcas.

Parador de Melilla (Web oficial).
Parador de Melilla (Web oficial).

Una residencia militar

La cuarta alternativa estaría fuera del circuito hotelero. Melilla dispone de residencias militares, entre ellas la Residencia Militar General Margallo. Este tipo de instalaciones podrían resultar especialmente adecuadas para un desplazamiento de la Jefatura del Estado si las autoridades consideran prioritario disponer de un entorno más controlado.

La cuestión cobra todavía más importancia porque el dispositivo de seguridad de la visita se encuentra actualmente en fase de preparación. La Junta de Seguridad de Melilla abordará precisamente la coordinación del operativo destinado a garantizar la llegada y los desplazamientos de los reyes por la ciudad.

Edificio de la Comandancia General de Melilla. (Agencias).
Edificio de la Comandancia General de Melilla. (Agencias).

Por ahora, Zarzuela no ha confirmado ningún alojamiento. El Melilla Puerto y el Rusadir aparecen como las alternativas hoteleras más razonables, mientras que una instalación militar podría responder mejor a las necesidades de seguridad de una visita de estas características.

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