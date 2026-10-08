El PSOE de Castilla-la Mancha pide retirar el Estatuto de Autonomía del Congreso

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Toledo, 8 oct (EFE).- El PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales una petición de debate para solicitar la retirada del Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados, para no "arriesgar" a que la nueva composición del parlamento nacional pueda "manosear" el texto aprobado en la región.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha avanzado en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que los socialistas han solicitado al parlamento regional este debate para retirar el Estatuto de Autonomía del Congreso, donde actualmente se está tramitando, pues ha defendido que "el tiempo para llegar a un acuerdo era esta Legislatura" tanto en la cámara regional como en la nacional.

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Ha argumentado que al PSOE le da "mucho miedo" los "pactos ocultos" que pueda tener el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, con el secretario general del PP, Miguel Tellado, o con Vox, de forma que "una posible mayoría no deseada termine dándoles la oportunidad de blindar el trasvase en el Estatuto, recortar en igualdad o suprimir el Consejo del Diálogo Social", es decir que "todas las cosas que pide Vox que tienen que desaparecer terminen entrando en el Estatuto".

"No podemos arriesgar que las próximas Cortes generales pacten y manoseen el Estatuto que hemos hecho aquí", ha insistido Gutiérrez, que ha recordado que el texto se aprobó en la asamblea autonómica con el voto a favor de PSOE y PP y con un "apoyo muy amplio de las organizaciones" sociales de Castilla-La Mancha.

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Por ello, ha abogado por retirar el estatuto y, en la próxima Legislatura, "volver a empezar, con un nuevo PP, un nuevo estatuto".

Por su parte, en una rueda de prensa en Toledo, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha indicado que la próxima Mesa y Junta de Portavoces tendrá que decidir cómo se va a debatir en el parlamento autonómico la retirada del Estatuto de Autonomía, para lo que "no hay una fecha prevista" todavía.

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En cambio, el diputado regional del PP Santiago Serrano ha afirmado que el PSOE "le hace un flaco favor a esta tierra" y a los intereses generales de los castellanomanchegos si retira el Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados, porque para el Partido Popular "el texto es perfectamente válido".

"Nosotros seguimos considerando que ese texto es perfectamente válido, porque ha sido trabajado de manera muy amplia por ambos grupos parlamentarios", ha recalcado Serrano, quien ha opinado que la retirada del estatuto es "la constatación de que el Partido Socialista ha sido incapaz de dejar de lado sus ansias de tener más diputados en Castilla-La Mancha para servir a los intereses generales de esta tierra".

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Sin embargo, el presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha celebrado la propuesta del PSOE y ha afirmado que este "paso atrás" de los socialistas es "la constatación de la victoria política de Vox en defensa de los recursos públicos de los castellanomanchegos".

Moreno ha señalado que esta retirada "confirma que las advertencias de Vox eran certeras" y que "el único propósito" del presidente Emiliano García-Page era "encarecer el gasto político y aumentar el número de diputados", ha indicado Vox en una nota de prensa. EFE

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