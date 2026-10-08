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El director de la Policía agradece el "sacrificio y esfuerzo" de los agentes en Ceuta

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Madrid, 8 oct (EFE).- El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha agradecido este jueves la "dedicación, sacrificio y esfuerzo" de los agentes destinados en Ceuta y de los que han reforzado la plantilla allí durante la crisis migratoria de este verano.

"Su dedicación, sacrificio y esfuerzo han sido y son claves para garantizar la seguridad y la protección y los derechos de los ciudadanos, y también para conseguir el retorno de quienes entraron ilegalmente en Ceuta", ha apuntado Pardo en su discurso durante el Día de la Policía de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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La Policía Nacional ha celebrado este jueves en el recinto de IFEMA el Día de la Policía de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el que decenas de agentes han recibido las medallas al mérito policial y se ha homenajeado a los caídos en acto de servicio.

Tras definir a los agentes como "el activo más valioso de la Policía Nacional", Pardo ha apuntado que el trabajo diario del cuerpo "va más allá del cumplimiento del deber", con una "contribución decisiva en defensa de los valores democráticos y principios" que hacen de la sociedad española "una sociedad mejor".

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"La paz y la seguridad no son simplemente la ausencia de conflicto, sino una construcción que exige el compromiso activo de todos. La paz la seguridad y la convivencia son ese espacio común donde todos y todas sumamos, los diferentes cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas, los jueces, los fiscales, y la administración autonómica y local", ha apuntado.

En el acto también ha intervenido el jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván, que ha subrayado que "tras un uniforme siempre hay una persona familia, amigos y compañeros": "Todos nosotros nos regimos por el estricto cumplimiento de la ley y la imparcialidad", ha dicho.

El jefe superior ha reivindicado que los datos en materia de seguridad estén alcanzando "unos niveles tan positivos que cada vez resulta más difícil mejorarlos", y más en una autonomía como Madrid en la que se celebran tantos acontecimientos, si bien ha situado los narcopisos como una de las principales preocupaciones del cuerpo.

Galván ha tenido palabras de agradecimiento para el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Óskar de Santos, que se jubilará el próximo mes, y de quien ha dicho que es "un ejemplo" y que ha sido "un privilegio" haber trabajado con él. También se ha referido al nuevo jefe de Zona de la Guardia Civil en Madrid, Francisco Almansa, "compañero de batallas en el pasado y en el presente". EFE

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