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El BNG, Anova, y la clase política gallega recuerdan a Beiras como un "referente"

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Santiago de Compostela, 8 oct (EFE).- El BNG y Anova, las dos últimas formaciones en las que estuvo Xosé Manuel Beiras, así como otros representantes de los partidos políticos han recordado su figura como "un referente" para el nacionalismo y para la vida política de Galicia.

Las reacciones ante su fallecimiento este jueves a los 90 años han llenado de mensajes las redes sociales, desde el presidente de la Xunta y líder del PPdeG gallego, Alfonso Rueda, a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, o el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, entre otros.

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Rueda ha destacado, en un mensaje en X, que Beiras, un "referente" del nacionalismo gallego, "marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia" e "intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente".

Para Pontón fue "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia" y "deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas", entre las que se incluye ella misma, por lo que considera que tiene "un lugar para siempre en el corazón y la historia del pueblo gallego".

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El BNG ha reseñado su "figura fundamental" no solo para el partido, sino de la historia del nacionalismo gallego, y asegura que "su voz, su pensamiento político y económico y su compromiso con Galicia forman parte ya del patrimonio y de la memoria colectiva de nuestro país"

Besteiro ha recordado a Beiras como un "intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista", que fue "sin duda, una de las grandes figuras de la política gallega, con una huella honda en la historia de nuestro país".

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con alcaldesa nacionalista del BNG que gobierna en minoría con Compostela Aberta, formación que apoyaba Beiras, ha expresado su pesar por el fallecimiento del político, un "santiagués que dejó huella y deja memoria en toda Galicia" y es "hijo" de esta ciudad "ligada de manera indisoluble a su biografía personal, académica y política".

Anova, la formación que fundó e impulsó en 2012 cuando se escindió del BNG, ha asegurado que Beiras "tuvo mil vidas y, en cada una de ellas dejó una profunda huella, no solo en quienes lo rodeaban sino en todo un país".

Le recuerdan como "desobediente y eterno", antes de lamentar que "nuestro camarada y hermano nos dejó esta noche más huérfanos" y despedirse del quien fue el fundador de esta agrupación con un: "Descansa, Xosé Manuel, que seguimos nosotros".

El portavoz nacional de esta formación y exalcalde de Santiago por Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha recordado cariñosamente a Beiras, con una foto de ambos abrazados y la frase "por los caminos de nuestra historia marcha despacito nuestro Comandante sin ejército para una revolución". EFE

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