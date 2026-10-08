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El Barça refuerza el juego interior para medirse al gigante Valanciunas

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Barcelona, 8 oct (EFE).- Reforzado por la esperada recuperación de los interiores Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, que ya se entrenan con el grupo con normalidad, el Barça se medirá este viernes en el Palau Blaugrana al Zalgiris Kaunas (20.30 CET), un equipo que destaca por el poderío en la pintura de su pívot estrella, Jonas Valanciunas.

El entrenador del conjunto catalán, Aleksander Sekulic, no ha querido confirmar si los dos jugadores se vestirán de corto este viernes, pero lo cierto es que se han incorporado a la dinámica grupal y su regreso aliviaría la maltrecha pintura azulgrana, que ha afrontado el tramo inicial del curso con el pívot Olek Balcerowski y el ala-pívot Olivier Nkamhoua como únicas piezas interiores.

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Por contra, el alero Justin Minaya causará baja por una lesión en el aductor del muslo derecho que le tendrá unos diez días en el dique seco, y su ausencia se suma a la ya conocida del interior Yoan Makoundou.

Todavía en fase de ensamblaje tras un verano lleno de cambios, el Barça ha arrancado el curso con buenas sensaciones en el juego y un balance de dos victorias y una derrota, liderado en ataque por el escolta Kevin Punter, segundo máximo anotador de la Euroliga con una media de 20 puntos.

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Enfrente estará el Zalgiris Kaunas, un equipo que hasta ahora ha cosechado una victoria -contra Estrella Roja (77-83)- y dos derrotas, aunque ambos tropiezos se decidieron en el tramo final y por un margen escueto: 82-78 contra el París Basketball y 91-93 frente al Olympiacos.

Valanciunas es, sin duda, el nombre propio del equipo. De vuelta a su país tras 14 años en la NBA, el pívot, de 34 años y 2,11 metros, ha sido uno de los fichajes estelares del verano en la competición y su rendimiento ha cumplido las expectativas: 12 puntos, 6,7 rebotes, 3 asistencias y 2,3 tapones por encuentro.

El internacional lituano forma pareja interior con el joven ala-pívot Azoulas Tubelis, que además de ser máximo reboteador de la competición (8,7), promedia 15,7 puntos y 3 asistencias.

Ambos son la razón principal por la que el Zalgiris lidera la Euroliga en rebotes ofensivos (14,7) y es el tercero que más rebotes totales atrapa (40,3), muy por delante de los azulgranas, el tercer peor equipo en este apartado (30,7).

Entrenado por Tomas Masiulis, quien fuera asistente de Sarunas Jasikevicius durante su etapa en el Palau Blaugrana, el conjunto lituano está liderado en el juego exterior por los americanos Sterling Brown (14,3) y Carsen Edwards (16 puntos), que el pasado lunes fue multado por el Zalgiris tras ser detenido por conducir en estado de embriaguez.

Asimismo, Edwards estará disponible para el encuentro de este viernes, pero Masiulis arrastra la duda de Saben Lee y la previsible baja de Nigel Williams-Goss en el perímetro. EFE

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