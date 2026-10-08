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Cuatro CCAA bajo aviso por lluvia, viento y/o mala mar, con Cataluña en nivel naranja

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Madrid, 8 oct (EFE).- Cuatro comunidades autónomas están hoy bajo aviso por fuertes lluvias, vientos y/o temporal marítimo, con Cataluña en nivel naranja (riesgo importante) por rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el prelitoral sur de Tarragona y por fenómenos costeros en el Ampurdán (Girona), en donde podrán registrarse olas de hasta 4 metros.

Además de Cataluña en color naranja, se encuentran bajo aviso también, aunque de nivel inferior, en amarillo (con peligro bajo), otras tres comunidades: Aragón y Comunidad Valenciana (ambas por viento), y Baleares por fuertes lluvias y rachas de viento.

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El este de Cataluña está además en nivel amarillo por fuertes lluvias en puntos del litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

En el prelitoral sur de Tarragona se podrán registrar hoy rachas de hasta 90 kilómetros por hora por viento del noroeste, principalmente en zonas altas expuestas.

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En el Ampurdán (Girona) habrá temporal marítimo por viento del norte de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 o 4 metros.

Según la Aemet, habrá chubascos y tormentas localmente fuertes en el Cantábrico oriental y en Baleares y el este de Cataluña por la tarde con posible granizo.

Podrán superarse los 20 litros por metro cuadrado en una hora en el prelitoral y litoral de Barcelona. Asimismo en el prelitoral y litoral sur de Girona; también en el norte y nordeste de Mallorca y en la isla de Menorca (Baleares).

Las rachas de viento registrarán máximas de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral sur de Tarragona, y en el interior norte y litoral norte de Castellón; también en el Ampurdán (Girona) y en el prelitoral sur de Tarragona.

En el caso de la ribera del Ebro de Zaragoza podrán alcanzar hasta 70 kilómetros por hora.

Por otra parte, según las predicciones, habrá temporal marítimo en el litoral sur de Tarragona y litoral sur de Girona (Cataluña), así como en el norte y nordeste de Mallorca, y además en la isla de Menorca, por vientos de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros. EFE

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