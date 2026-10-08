Comienza en el TAS la audiencia solicitada por Senegal contra Marruecos por Copa de África

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Ginebra, 8 oct (EFE).- La audiencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en torno a la final de la Copa de África 2026, en la que Senegal reclama que se anule la decisión de la Confederación Africana (CAF) y sea declarada de nuevo ganadora frente a Marruecos, comenzó hoy a puerta cerrada en Lausana.

Delegaciones de la Federación de Fútbol de Senegal (FSF) y de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) participaron en la audiencia, que se inició hacia las 9:30 hora local (7:30 GMT) y terminó en las primeras horas de la tarde.

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Una vez escuchadas las partes, los integrantes del tribunal arbitral (el francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas) iniciaron sus deliberaciones, aunque no se espera que este jueves anuncien su decisión definitiva.

Senegal presentó el 25 de marzo su recurso ante el TAS, reclamando que se anule la decisión de la CAF que declaró al país perdedor del título continental y dio a Marruecos como ganador, tras unos incidentes en la final nunca antes vistos a tan alto nivel.

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En el polémico partido disputado el 18 de enero, un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la ira de la selección senegalesa y todos sus futbolistas menos su principal estrella y capitán, el delantero Sadio Mané, se marcharon al vestuario como protesta.

Tras unos minutos de incertidumbre los senegaleses regresaron al campo y se reanudó el partido, el madridista Brahim Díaz falló el penalti, y el encuentro se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal, por lo que sus jugadores recibieron ese día el trofeo, que aún conserva la federación.

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Marruecos presentó un recurso ante el Comité de Disciplina de la CAF que inicialmente fue desestimado, pero una posterior reclamación ante el Comité de Apelación sí prosperó, por lo que el 17 de marzo la victoria senegalesa fue anulada y los marroquíes fueron declarados campeones africanos por 3-0. EFE

(foto)