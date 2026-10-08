CCOO y UGT convocan un minuto de silencio en centros de trabajo para recordar a Maricarmen

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Madrid, 8 oct (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT han convocado para mañana un minuto de silencio a las 12:00 horas en los centros de trabajo para rendir homenaje a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y que murió este miércoles tras quince días hospitalizada.

Según ha informado CCOO, este minuto de silencio se hace a iniciativa de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que ha pedido a los trabajadores y a la sociedad en general que participe en estos actos en todos los centros de trabajo y de estudio del país.

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Tras ser desahuciada del piso donde residía desde hace más de 70 años, Maricarmen se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada en Sol y en otros puntos de España. Este miércoles falleció en el hospital donde permanecía ingresada.

La pasada noche ya le rindieron homenaje en Madrid convirtiendo la acampada y las inmediaciones del Congreso en un velatorio, con velas encendidas, fotografías, dedicatorias, lecturas de poemas y reivindicaciones: "Se lo debemos". EFE

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