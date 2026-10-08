Antonelli, a darle la estocada al Mundial en la noche de Singapur

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Adrián R. Huber

Madrid, 8 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría dejar virtualmente resuelto a su favor el Mundial de Fórmula Uno este fin de semana en Singapur, sede del decimoséptimo Gran Premio del año y el último de los seis con formato sprint; que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

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Antonelli, de 20 años, segundo el pasado domingo en la vecina Malasia -donde el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se exhibió, ganando el aplazado Gran Premio de Baréin-, lidera el campeonato con 320 puntos. Exactamente 84 mas que su compañero, el británico George Russell, retirado en el caos de Sepang y que, para más inri, saldrá desde el fondo de la parrilla -al haber cambiado el motor del Mercedes- en Singapur; y con 106 sobre otro inglés, el siete veces coronado Lewis Hamilton (Ferrari); tercero en la general.

Marina Bay, sede de la habitual carrera nocturna, completa el tríptico que arrancó hace dos semanas en Azerbaiyán. Y en esta ocasión albergará, por primera vez desde su estreno en el calendario -en 2008-, un Gran Premio con prueba sprint, la última de esta temporada. Una carrera sobre el tercio del recorrido de la dominical y que repartirá puntos entre los ocho primeros.

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El ganador sumará ocho, el segundo, siete; y así, de forma sucesiva y en orden decreciente, hasta el octavo, que capturará uno.

De tal forma, Antonelli podría llevarse, en el mejor de los casos -si gana las dos carreras-, 33 unidades de la muy calurosa y aún más húmeda Singapur. Lo que confirmaría lo que cada vez parece más claro: que sólo una superlativa tragedia evitará que se convierta en el campeón más joven de toda la historia, así como en el tercer italiano -y en el primero desde que lo lograse por última vez hace 73 años Alberto Ascari- en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

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Marina Bay es una pista urbana de 4.927 metros, con 19 curvas (siete a la derecha), prácticamente sin escapatorias, ni margen de error; en la que es complicado adelantar. En la que la calificación siempre es de vital importancia.

Sin descartar no sólo la lluvia, sino las tormentas, en seco se rodará este fin de semana con los neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, roja).

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Nadie ha ganado tantas veces en Singapur -donde Verstappen celebrará su Gran Premio número 250 en la F1- como el cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel, cuyas cinco victorias podría igualar este fin de semana Sir Lewis; que completó el podio del pasado domingo en Sepang, donde acabó tercero.

Los españoles Fernando Alonso -en una interminable segunda juventud a los 45 años y que acaba de renovar con Aston Martin- y Carlos Sainz (Williams), con suerte dispar en Malasia, regresan a una pista en la que ambos han festejado triunfos.

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El doble campeón mundial asturiano, que en Sepang brilló para acabar octavo -logrando el mejor resultado del año a bordo de un AMR26 deficiente, con el que puntuó por tercera vez en lo que va de curso- logró en Singapur dos de sus 32 victorias en la Fórmula Uno: en 2008, con Renault; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

Sainz, de 32 años, que acabó decimoséptimo el pasado domingo, logró en la pista singapurense uno de sus cuatro triunfos en la categoría reina, asimismo con un Ferrari, en 2023. Una temporada después de que se impusiera en Marina Bay -firmando uno de sus seis éxitos en la división de honor- el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), de 36; que en Malasia acabó decimonoveno.

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De los cuatro hispanohablantes, el único que no ha ganado aún en Singapur es el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 23, que, curiosamente, es el mejor situado en un certamen en el que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) es cuarto, con 191 puntos; y el inglés Lando Norris (McLaren); campeón del mundo el año pasado, quinto. Con 188.

El piloto de Pilar (Buenos Aires) es duodécimo, con 27 puntos. Exactamente 20 más que Fernando y que Carlos, que -por puestos- ocupan la decimoséptima y la decimoctava plaza, respectivamente. 'Checo', en una escudería que debuta en el Mundial y que afronta este temporada como adaptación a la F1, aún no ha puntuado.

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Este viernes tendrá lugar en Marina Bay el único entrenamiento libre del fin de semana; horas antes de la 'mini calificación' que ordenará la parrilla de la prueba corta del sábado. Programada a un recorrido de muy poco más de un tercio de la larga. Es decir: 21 vueltas, para completar 103,4 kilómetros.

La cronometrada principal se disputará, horas después del sprint, durante la noche del sábado (siempre en la franja horaria habitual en Europa y en América). Y definirá la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 62 vueltas, hasta recorrer 305,3 kilómetros. EFE

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