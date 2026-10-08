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Álvaro Brechner inicia el rodaje del filme 'El hijo de todos' sobre Miguel Ángel Blanco

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Madrid, 8 oct (EFE).- El director uruguayo afincado en España Álvaro Brechner ('La noche de los 12 años') ha comenzado el rodaje de 'El hijo de todos', una película sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco contada "desde la mirada de su familia y de la sociedad", han anunciado este jueves en nota de prensa.

Este largometraje de ficción cuenta con Pol Monen, nominado al Goya a actor revelación por 'Amar', en el papel de Miguel Ángel Blanco; Laia Manzanares ('La desconocida') interpreta a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto ('El penalti más largo del mundo') da vida a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez ('Que Dios nos perdone'), encarna a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia ('La cena'), es Carlos Tortorika, entonces alcalde de Ermua.

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El guion, firmado por Eduard Sola (Goya 2025 al mejor guion original por 'Casa en llamas') y Juma Fodde, es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca aquellos acontecimientos.

De hecho, el desarrollo de la película ha contado con la colaboración de Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, "cuya generosidad y cercanía han permitido al equipo creativo aproximarse a la intimidad de una familia que vivió aquellos acontecimientos en primera persona", asegura la nota.

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Producida entre otros por Bowfinger y Telecinco Cinema y con distribución de Sony Pictures, se trata de la segunda película anunciada para el próximo año sobre este crimen, del que se cumple el treinta aniversario en 2027. La otra propuesta cinematográfica es 'Blanco', de Félix Viscarret ('Patria'), que comenzará a rodarse el 19 de octubre.

En el caso de 'El hijo de todos', el título del largometraje nace de las palabras que pronunció la madre de Miguel Ángel Blanco tras conocer el asesinato: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos". Una frase que resume el sentimiento colectivo que recorrió España durante aquellos días y que constituye el corazón emocional de la película, asegura la nota.

Contado desde una perspectiva hasta ahora poco explorada en el cine -la de su familia-, 'El hijo de todos' iniciará próximamente su rodaje en distintas localizaciones del País Vasco.

Traslada la acción a julio de 1997, cuando una familia como cualquier otra vio cómo su vida cambiaba para siempre. En apenas 48 horas, la angustia de unos padres y una hermana se convirtió en la de millones de personas que, dentro y fuera de España, sintieron el destino de Miguel Ángel Blanco como si fuera el suyo. EFE

(foto)

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