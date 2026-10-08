Albiach (Comuns) asegura que le "encantaría" que Colau lidere el Frente Amplio de izquierdas

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La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha asegurado este jueves que le "encantaría" que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau liderara el Frente Amplio de izquierdas y ha apuntado que lo que se tiene que acabar de encajar son qué nombres van al frente de cada lista provincial.

"Es más un coro que un solista. Esto va del capital político más relevante de cada una de las organizaciones que forma parte de esta galaxia", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

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Preguntada por si habrá una sola papeleta que aúna los diferentes partidos de izquierda, incluido Podemos, ha expresado que desde los Comuns trabajaran para ello: "Somos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos".

MUERTE DE MARICARMEN

Sobre la muerte de Maricarmen Abascal, Albiach ha dicho que "gracias" a ella se habla de vivienda y hay un adelanto electoral y una huelga general.

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"Creo que también hemos visto la máxima crueldad del sistema. Una mujer de 87 años que ha tenido más de 4 intentos de desahucio previos Y que los últimos años de su vida han sido una tortura", ha dicho.

Ha lamentado que, que pese a estar en el hospital en sus últimos 15 días de vida desde que la desahuciaron, se ha tenido que "soportar" a gente haciendo caricatura, 'memes' y diciendo lo que califica de auténticas barbaridades sobre ella.

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