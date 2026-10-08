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Aday Mara sigue perfecto en pretemporada con OKC

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Chicago (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El español Aday Mara fue el mejor de los Oklahoma City Thunder en el partido de pretemporada de la NBA jugado contra los Milwaukee Bucks y metió 22 puntos, sin fallar ninguno de sus 10 tiros de campo, después de 5 de 5 y 12 puntos firmados en su estreno.

El pívot zaragozano, elegido con el número 12 absoluto en el último draft, añadió 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón en 25 minutos. Desde la línea de personal convirtió 2 de sus 3 lanzamientos.

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Bennett Stirtz acompañó a Mara con 20 puntos y 4 triples, mientras que Shai Gilgeous-Alexander aportó 17 puntos y 5 asistencias sin fallar ningún lanzamiento (5 de 5).

Jalen Williams sumó 16 puntos y 6 asistencias.

Sin embargo, los Thunder perdieron el partido 128-126 pese a llegar a estar arriba por 24 puntos en la primera mitad.

Por Milwaukee, Myles Turner anotó 19 puntos y capturó 5 rebotes, y Kel'el Ware firmó un doble-doble de 18 tantos y 12 rebotes. Brayden Burries añadió 16 puntos desde el banquillo y Ryan Rollins terminó con 12 puntos y 7 asistencias.

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El mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 13 puntos, 3 asistencias y 2 robos en 21 minutos. Convirtió 4 de sus 12 tiros de campo, incluidos 3 triples en 7 intentos, y sus 2 tiros libres. EFE

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