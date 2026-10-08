A 'Pecco' Bagnaia le "gusta" el nuevo formato de MotoGP

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Redacción deportes, 8 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo de MotoGP, afirma que le "gusta" el nuevo formato y cree que "está bien", que es "una mejora", aunque afirma que se debe añadir la sesión de 'warm up' (calentamiento).

"Creo que no podemos hacer una carrera sin hacer unas vueltas de calentamiento antes", explica Bagnaia a los medios presentes en Mandalika, pues "en caso de que te caigas en la esprint", tienen que estar luego seguros, preparados, y tener el 'warm up' está bien para eso".

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Y también dice que será necesario comprender mejor los neumáticos, ya que los nuevos neumáticos y las nuevas motos, habrá menos tiempo en pista para trabajar y más para las pruebas cronometradas, por lo que será "muy importante adaptarnos al nuevo formato, y el 'warm up' es súper útil".

Y recordó que los pilotos presentes en la Comisión de Seguridad en Japón, que eran cuatro, estuvieron de acuerdo con el nuevo formato.

"Fuimos cuatro, como siempre. Y hablamos de ello. Todo quedó claro. Entendimos por qué lo hicieron así, y sólo pedimos que se añadiera la sesión de 'warm up' como calentamiento, y ellos tenían que hablar con los equipos al respecto, es algo que se puede hacer sin problemas", destacó.

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El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera esprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).

Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del esprint y de la carrera del domingo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del esprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

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El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla. EFE

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