Un incendio en un asentamiento de Albacete afecta al menos a 6 chabolas

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Toledo, 7 oct (EFE).- Los bomberos de Albacete trabajan para sofocar un incendio que se ha originado este miércoles en un asentamiento de la ciudad y que, en principio, ha afectado a unas seis chabolas.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la llamada de aviso se ha recibido a las 7:24 horas, cuando se ha comunicado que en el asentamiento de la carretera de las Peñas estaban ardiendo unas seis chabolas.

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Al lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Albacete, Policía Nacional y Policía Local.

También se han enviado, como medida preventiva, una UVI y una ambulancia de soporte vital, si bien de momento no se tiene constancia de que haya heridos.

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El incendio ha causado una columna de humo que es visible desde varios puntos de la ciudad. EFE

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