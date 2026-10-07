Tristeza y conmoción en la acampada en Sol, que despide a Maricarmen: "No vamos a parar, vamos a seguir"

07/10/2026 Decenas de personas muestran velas por Maricarmen, frente al Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada de la casa en Retiro en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas. La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día la mujer fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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La acampada de la Puerta del Sol de Madrid se ha transformado por la noche en una vigilia espontánea en honor a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España y que ha fallecido este miércoles.

El anuncio de la muerte de Maricarmen, convertida en un símbolo, ha causado conmoción en la protesta ubicada en la céntrica plaza madrileña, donde los manifestantes han comenzado a corear consignas como 'No son muertos, son asesinatos', 'No toleramos ni un desahucio más', 'Esto es lucha de clases y no podemos hacer las paces' o 'Luchar, luchar hasta vencer'.

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Megáfono en mano, un portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha instado además a continuar con las protestas. "El mejor homenaje que podemos hacerle es seguir con la lucha", ha reivindicado. "No vamos a parar, vamos a seguir", ha dicho.

A continuación, una multitud custodiada por agentes de la Policía Nacional se ha dirigido hacia el Congreso de los Diputados hasta llegar a la calle Cedaceros, donde se han detenido. Una vez allí, han guardado un minuto de silencio y se han sentado en el asfalto a modo de vigilia, portando velas y pancartas.

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"Su muerte nos conmociona a todas y todos y sabemos muy bien que podía haberse evitado", ha declarado en sus redes Izquierda Revolucionaria, una de las agrupaciones que forman parte de la protesta en Sol. "Maricarmen es ya una bandera para los millones de oprimidos y oprimidas que nos vamos a seguir levantando contra este sistema criminal y de barbarie", han añadido.

VELAS EN SOL Y EN EL PORTAL DE MARICARMEN

En la Puerta del Sol de Madrid, otros manifestantes se han quedado para custodiar las tiendas de campaña. No obstante, también han querido rendir homenaje a Maricarmen y han encendido hileras de velas en torno a la acampada.

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En paralelo, en la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen durante siete décadas, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores, en una suerte de altar improvisado. 'Gracias por cambiar España' o 'Lucharemos por ti' son algunos de los mensajes de adiós que pueden leerse en el portal.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también ha dejado varios obsequios para despedirse de Maricarmen, como camisetas y carteles con el lema 'Maricarmen se queda en nuestro corazón'.

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En ese edificio residió Maricarmen hasta el pasado 26 de septiembre, cuando fue desalojada tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. Finalmente, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas.