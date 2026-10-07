Suspendido todo el servicio de Rodalies en Cataluña por los estragos del temporal

Barcelona, 7 oct (EFE).- El servicio de trenes de Rodalies no funciona este miércoles en Cataluña debido a los trabajos de adecuación que se hacen en la infraestructura después del temporal.
"Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que utilicen medios de transporte alternativos", ha informado Renfe en redes sociales. EFE
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