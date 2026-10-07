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Sémper afirma que "mucha gente tiene miedo" de votar por correo por lo que pueda hacer Sánchez dados sus "precedentes"

06/10/2026 El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Durante esta semana, se está celebrando la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos'. Un ciclo de conferencias organizado por el escritor Arturo Pérez Reverte y el periodista Jesús Vigorra. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
06/10/2026 El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos' en la Fundación Cajasol. 06 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Durante esta semana, se está celebrando la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, bajo el título '1936: la guerra que perdimos todos'. Un ciclo de conferencias organizado por el escritor Arturo Pérez Reverte y el periodista Jesús Vigorra. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press
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El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido que "mucha gente tiene miedo" de lo que pueda hacer Pedro Sánchez con el voto por correo dados sus "precedentes", aunque sostiene que el sistema es "garantista" y que tiene herramientas y la "capacidad de controlar que el sistema funciona".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que "hay mucha gente que está preocupada porque a lo largo de estos últimos años se han visto que Pedro Sánchez es capaz de muchas cosas".

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En este sentido, ha recordado las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez "pudo alterar el proceso de primarias internas" de su partido y también ha señalado aquel "famoso Comité Federal" en el que intentó "ocultar una urna".

Por estos "precedentes", ha alegado que "hay gente que tiene sus prevenciones y sus miedos" y que prefiere votar presencialmente. Algo que también le parece "muy bien".

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SISTEMA GARANTISTA

No obstante, ha insistido en lo que ya dijo ayer de que el sistema electoral español es "garantista". "Afortunadamente tenemos herramientas y tenemos la capacidad de controlar que el sistema funciona", ha recalcado.

Así, ha explicado que el PP también está representado en la Junta Electoral Central, y velarán como el resto de miembros de la JEC para que el procedimiento sea "transparente, y por supuesto se ajuste a la legalidad".

Dicho esto, ha apelado a que la gente vaya a votar "por tierra, mar y aire" y a ser posible, ha añadido, que vote al PP porque es "una oportunidad de cambio" para que España "afronte un futuro mejor de lo que ha sido" el pasado reciente.

En cuanto a lo que va a hacer él, ha explicado que le gusta ir a votar en urna al colegio electoral, aunque en el pasado ha votado por correo cuando no podía hacerlo de manera presencial. "Ahora espero poder ir. Me encanta. El domingo de elecciones me parece uno de los días más bonitos que existen en democracia", ha exclamado.

Y en caso de que no pudiera ir, lo haría por correo antes de que su voto se perdiera ya que confía en el sistema y en que todos van a estar pendientes de que "no suceda nada raro".

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