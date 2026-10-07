Otra mañana sin trenes: la lluvia devuelve a los usuarios de Rodalies en Cataluña al caos

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María Jesús Ezquerro

Barcelona, 7 oct (EFE).- Instalados en un bucle temporal, en el que el pasado vuelve a ser presente cada vez que llueve fuerte, los sufridos usuarios de Rodalies en Cataluña han vuelto este miércoles a levantarse sin trenes, sin autobuses y sin prácticamente información sobre cómo llegar a sus destinos.

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"Es lo mismo de siempre. No me sorprende nada. Estoy cansado", aseguraba desde la Estació de Sants en Barcelona a EFE Jesús, uno de los viajeros afectados por la nueva jornada de caos en Rodalies.

Jesús, acompañado por su pareja y su cuñado, se han levantado hoy a las 5:00 horas en su domicilio en Blanes (Girona) con la intención de disfrutar de un día de diversión en PortAventura (Salou, Tarragona). Casi cinco horas más tarde aún intentaban coger un tren en la Estació de Sants rumbo al sur.

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Con cara de resignación, ha explicado que "en Blanes todo estaba cerrado. No funcionaban ni los trenes ni los buses. Me he enterado de la situación en la estación. Siempre es lo mismo". Finalmente han conseguido llegar a Sants a golpe de taxi y de autobús.

La misma expresión de aceptación y conformidad ante la adversidad se dibujaba en la cara de otros viajeros, ya bregados en mil y una jornadas de retrasos y cancelaciones.

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Más desesperados parecían los turistas, menos habituados a estas circunstancias y que intentaban orientarse sobre qué hacer para llegar a sus destinos en la Estació de Sants, el epicentro de la red ferroviaria catalana.

En Plaza Catalunya, los viajeros que llegaban a primera hora a la estación de Rodalies se han topado con precintos para acceder a los andenes y una pantalla con dos frases: "El servicio de Rodalies no se puede asegurar por causas ajenas. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios alternativos".

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Ante la nueva jornada de caos, la plataforma de usuarios de Rodalies Dignitat a les Vies ha denunciado de nuevo las dificultades para moverse en Cataluña.

"Rodalies no puede funcionar a golpe de cierres. No puede ser que cada episodio de temporal acabe poniendo en riesgo el servicio y dejando a miles de personas sin alternativa. La movilidad de Cataluña no puede estar siempre en juego", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

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Dignitat a les Vies exige una "movilidad óptima, segura y digna". "Ir a trabajar en tren requiere estar pendiente del tren todo el día y a nadie se le cae la cara de vergüenza", apostilla. EFE

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