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Oporto relevará a Alicante como salida de The Ocean Race y será su sede desde 2028

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Lisboa, 7 oct (EFE).- La ciudad portuguesa de Oporto acogerá la sede mundial de The Ocean Race desde 2028 y la salida de las vueltas al mundo a vela de 2030, 2034 y 2038, con lo que tomará el relevo de Alicante, que mantiene la partida de la edición de 2027, según anunció la organización.

El acuerdo se extiende hasta 2040 y reúne a la organización de la regata, el Ayuntamiento de Oporto y las entidades de promoción turística Turismo de Portugal y Turismo do Porto e Norte de Portugal.

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La alianza prevé también una regata especial en Oporto en 2028 y programas de investigación, educación y protección de los océanos.

Antes de esa nueva etapa, Alicante acogerá el 17 de enero de 2027 la salida de la competición por sexta edición consecutiva, precedida de diez días de actividades abiertas al público.

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En otro comunicado difundido este martes, The Ocean Race aseguró que trabaja con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante para definir la continuidad de su relación después de esa edición.

El presidente de la regata, Richard Brisius, expresó la voluntad de las partes de prolongar la colaboración más allá de la próxima salida, aunque ese comunicado no precisó qué funciones asumiría la ciudad española en el futuro.

La organización señaló asimismo que prepara junto a las instituciones alicantinas la salida de enero, tras dieciocho años de colaboración.

Por su parte, Oporto acogerá el 19 de noviembre una cumbre de The Ocean Race dedicada a la salud de los océanos, uno de los primeros hitos de la nueva alianza con Portugal. EFE

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