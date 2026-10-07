Los maquinistas avalan los informes de seguridad para normalizar el servicio de Rodalies

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El sindicato ferroviario Semaf ha avalado este miércoles los informes de seguridad que pedía como condición para normalizar el servicio de Rodalies después de que el día haya arrancado sin servicio de trenes ante la negativa de los maquinistas a circular alegando problemas de seguridad a causa del temporal.

En un comunicado al que ha tenido acceso EFE, la organización ha explicado a sus afiliados de Barcelona que Renfe Viajeros ha aceptado las condiciones del estado de la infraestructura recogidas en un informe de verificación operativa, lo que permite autorizar la reanudación del tráfico ferroviario en los tramos analizados.

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Tras empezar el día sin servicio de trenes, Rodalies ha informado pasadas las 09.00 horas de que Renfe y Adif han certificado que se podía circular con seguridad, al tiempo que se han puesto en marcha alternativas para facilitar la movilidad por carretera.

"En Rodalies de Cataluña y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica hemos trabajado para garantizar la movilidad y Semaf no puede tener una razón subjetiva sobre la seguridad para no garantizar la movilidad", ha criticado la consellera Sílvia Paneque en la red social X.

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Las líneas incluidas en la verificación son la R1, entre L'Hospitalet y Maçanet; R2 Nord, entre Sant Andreu y Granollers; R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona; R3, entre La Garriga y Puigcerdà-Frontera Francesa; R4, entre Sant Vicenç y Sabadell Sud; R7, entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat; y R8, entre Castellbisbal y Granollers Centre.

También figuran en el informe las líneas R11, entre Portbou y Maçanet; R13 y R14, entre La Plana, Reus y Sant Vicenç de Calders; R15 y R16, entre Reus y Tarragona; R17, entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, y los servicios RT1 y RT2.

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No obstante, el documento señala que queda pendiente la aplicación de nuevos informes específicos para los tramos de las líneas R2 Norte y R4 Norte. EFE

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